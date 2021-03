Potature e asfaltature lunedì prossimo, come cambia la viabilità a San Giovanni Valdarno

Due ordinanze temporanee regolano il traffico in via fratelli Rosselli e in via Ponte alle Forche per alcuni interventi di manutenzione previsti nelle due aree

Interventi di potatura e asfaltatura in programma per lunedì 15 marzo. Nell’intera giornata, per consentire il taglio di piante e arbusti, è stata sottoscritta un’ordinanza temporanea che modifica la viabilità in via fratelli Rosselli. Vigerà il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli e il divieto di transito limitatamente al momento dell’abbattimento e ripulitura delle piante di alto fusto.

Dalle 8,30 della stessa giornata e fino alle 18 di martedì 16 (e comunque fino a conclusione dei lavori) cambia invece la viabilità in via Ponte alle Forche per lavori di ripristino del manto stradale. All’altezza del sottopassaggio sarà istituito un senso unico alternato di marcia regolato da impianto semaforico o movieri messi a disposizione dalla ditta Eco.Net Spa, esecutrice dei lavori per conto di Tim.

La polizia municipale di San Giovanni Valdarno raccomanda di percorrere il tratto stradale con la massima prudenza oppure di optare per viabilità alternativa (Porcellino – ex strada regionale 69 – area Sant’Andrea).