La società aretina è tornata in pista al Meeting Assoluto e Giovanile su Pista ad Abbadia San Salvatore. Tra i protagonisti è rientrato Nicholas Gavagni del 2006 che ha vinto nel salto in lungo e negli 80 piani

AREZZO – Prime medaglie per l’Alga Atletica Arezzo dopo la pausa estiva. La società è tornata in pista al Meeting Assoluto e Giovanile su Pista ad Abbadia San Salvatore dove ha schierato un gruppo di giovani atleti nelle diverse specialità di salti e corsa, riuscendo a festeggiare tre ori e due argenti. Questa gara ha rappresentato un utile test per verificare il livello della preparazione dei ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo in vista delle più importanti manifestazioni della seconda parte della stagione che entrerà nel vivo già sabato 4 e domenica 5 settembre a Siena con il Meeting Assoluto valido per l’assegnazione dei titoli toscani Juniores.

Tra i protagonisti ad Abbadia San Salvatore è rientrato Nicholas Gavagni del 2006 che, nella categoria Cadetti, ha centrato un doppio oro nel salto in lungo con 6.25 metri e negli 80 piani con 9.53 secondi, poi il terzo oro è stato merito di Luca Asprella Libonati del 2005 che ha chiuso al primo posto il salto in alto con 1.67 metri. Due medaglie d’argento sono arrivate anche nel salto in lungo dove la squadra aretina ha registrato le buone prove di Giovanna Gennai del 2006 con 4.71 metri tra i Cadetti e di Rachele Pellegrini del 2005 con 4.86 metri tra gli Assoluti. Quest’ultima categoria è stata vinta da Costanza Vecchi del 2000 che, tesserata per l’Atletica Firenze Marathon, è allenata da Paolo Tenti dell’Alga Atletica Arezzo.

L’attuale periodo sarà scandito a livello agonistico da un ricco calendario di gare regionali e nazionali, ma troverà il proprio cuore soprattutto nella ripresa degli allenamenti di tutti i gruppi sportivi. La ripartenza dei Ragazzi di lunedì 30 agosto sarà seguita martedì 31 agosto dal ritorno allo stadio di atletica dei Cadetti, poi da lunedì 13 settembre prenderà il via la scuola di atletica leggera per i bambini nati tra il 2011 e il 2018 di Esordienti e Pulcini con una settimana di prova gratuita in cui ogni piccolo atleta potrà conoscere l’attività e muovere i primi passi in pista, vivendo un percorso alla scoperta di una disciplina particolarmente variegata tra corsa, lanci e salti.