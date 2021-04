Pulsiossimetri dai Lions del Valdarno alla Gruccia

“E’ una donazione per sostenere la battaglia contro il Covid che deve vedere tutti protagonisti"

Il Lions Club Valdarno Masaccio e il Lions Club Valdarno Host hanno consegnato ieri alla Direttrice dell’ospedale della Gruccia, Patrizia Bobini e al Direttore del pronto soccorso, Simone Nocentini, 2 pulsiossimetri, strumenti per misurare, in maniera non invasiva, la quantità di emoglobina legata nel sangue. Saranno destinati alla postazione 118 medicalizzata.

Il Lions Club Valdarno Masaccio era rappresentato dal Presidente Andrea Buset e da Roberto Vasarri. Il Lions Club Valdarno Host dalla past President Lucia Poggesi.

“E’ una donazione – hanno affermato i rappresentanti dei due Lions Club – per sostenere la battaglia contro il Covid che deve vedere tutti protagonisti. Ed è anche un segno di apprezzamento e collaborazione con tutti gli operatori dell’ospedale del Valdarno. I Lions già in passato hanno effettuato donazioni, l’ultima a Pediatria, per evidenziare la stretto e positivo rapporto tra la Gruccia e questo territorio”.