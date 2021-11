Rassina – Bibbiena 1-0

RASSINA – Con una rete messa a segno da Falsini al 12’ del primo tempo, il Rassina vince il derby con il Bibbiena e rimane al comando della classifica spedendo i cugini a quattro punti. Una distanza virtuale in quanto la squadra di mister Occhiolini , a differenza del Bibbiena , deve ancora effettuare il turno di riposo che avverrà proprio domenica prossima.

Un successo quello delle ranocchie mai in discussione e maturato grazie alla grande determinazione espressa da tutta la squadra che sin dalle prime battute di gioco è sembrata tonica e decisa a far suo un derby molto sentito. Di contro gli ospiti hanno palesato qualche lacuna specialmente negli uomini di maggiore spicco apparsi sotto tono. Ma veniamo alla cronaca. Rassina subito in campo con il piglio giusto.

Al 3’ Gardeschi va sulla sinistra entra in area e tira con decisione e il portiere si disimpegna in due tempi. Un minuto dopo Poponcini su punizione dalla una specialmente negli uomini di maggiore spictrequarti sinistra manda il pallone di poco a lato alla ussione perché sinistra del portiere. Al 6’ prima vera grande occasione per i padroni di casa con Gardeschi che in velocità scavalca il portiere in uscita fuori dell’area ma non riesce a concludere perché si interpone un difensore in recupero che spedisce la sfera in angolo. Il Rassina insiste ed al 12’ arriva la rete del vantaggio. Falsini innescato in verticale , si invola in area bibbienese e spedisce il pallone alla destra del portiere impossibilitato ad intervenire. Il Bibbiena reagisce e due minuti dopo crea una mischia in area rassinese ma dopo una serie di rimpalli, l’azione sfuma per un fallo su Coulibaly.

Al 19’ il Bibbiena sfiora il pareggio. Sorbini calcia una punizione dalla trequarti con pallone che va verso l’incrocio ma De Marco risponde da par suo e intercetta il pallone mandandolo sul fondo. Bella azione corale dei padroni di casa con Rossetti che va verso fondo campo avversario e crossa sulla sinistra dove Donati riceve e smista al centro per Gardeschi che tira al volo con pallone che sorvola di poco la traversa. Bibbiena insidioso al 25’con Fata che smista a sinistra per Lunghi che alza sopra la traversa. Al 26’ Sorbini crossa a centro area per Jacuzio che colpisce bene di testa ma manda il pallone a sorvolare il mlontante sinistro della porta difesa da De Marco. Il Rassina insiste ed al 39’ una punizione di Poponcini manda il pallone a centro area dove Falsini di testa lo spedisce di poco sopra la traversa. Primo tempo che non ha altro da segnalare e che sancisce un sostanziale dominio territoriale di un Rassina che chiude bene gli avversari e si fa sentire anche in fase offensiva.

Anche la ripresa vede un Rassina gestire bene la situazione e rendersi sempre molto pericoloso senza concedere molto ad un Bibbiena apparso sottotono al cospetto dei padroni di casa. Al 2’ Terrazzi si fa subito vedere ribadendo quanto di buono fatto nel primo tempo, entra in area ed effettua un tiro cross con pallone che termina sul fondo. Al 17’ occasione per gli ospiti con Sordini che calcia a botta sicura ma Ezechielli sulla linea evita la capitolazione rinviando il pallone verso il centrocampo. I padroni di casa insistono ed al 19’ Falsini in semirovesciata spedisce il pallone di poco sopra la traversa. Il Rassina continua a pressare ed al 22’ Terrazzi si beve la difesa entra in area e crossa al centro ma il pallone non viene intercettato e finisce fuori.

Altra occasione al 27’ con Poponcini che crossa sulla destra per Terrazzi che manda sul fondo. Al 30’ bella punizione dalla trequarti sinistra di Poponcini che ntro costringe Santiccioli Guerri ad una deviazione in angolo. Ancora Rassina pericoloso al 33’ con terrazzi che pesca Rossetti a centro area il cui tiro viene deviato in angolo dal portiere. Al 36’ il Bibbiena rimane in dieci per l’espulsione di Lazzeroni per un fallo da dietro ai danni di Gardeschi. Il Bibbiena replica al 47’ con Mattesini che pescato bene a centro area alza sopra la traversa. Nei due minuti finali ancora Rassina a baricentro avanzato ma senza creare altre occasioni in attesa del fischio che arriva puntualmente per il tripudio dei padroni di casa.

Reti: Falsini 12′ (Rassina)

Note: Espulso 81′ Lazzeroni (Bibbiena).

FORMAZIONI:

RASSINA: De Marco, Venturi (23’st Borghesi), Poponcini, Ezechielli, Fracassi, Coulibaly, Donati, Gardeschi, Falsini (40’st Farsetti), Terrazzi, Rossetti (45’st Dattile)

A disposizione: Vagnoli, Contemori, , Giannini, Ould Amri, Cordovani, Giorno.

All. Nicola Occhiolini.

BIBBIENA: Santiccioli Guerri, Ali (44’st Detti), Fata, Lusini, Venturi (15’st Bruni), Vangelisti (1’st Marraghini), Mattesini, Lunghi, Iacuzio, Lazzeroni, Sorbini. A disposizione: Ibrahimovic, Bertelli, Marraghini, Massai, Senesi, Bruni, Farini, Detti.

All. Alessio Morelli.

Arbitro: Amedeo Leonetti sez. Firenze