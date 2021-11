Us Arezzo Football Academy: non basta una buona prova, il big match è del Sansovino

AREZZO – È stata una partita intensa e adatta a chi ama il calcio quella valevole per la sesta giornata del Campionato di Prima Categoria, girone F, fra Arezzo Football Academy e Olimpic Sansovino.

Lo scontro al vertice giocato al “Villaggio Amaranto” di Arezzo ha sancito la vittoria della formazione ospite, vero, ma il risultato è rimasto vorticosamente in bilico fino ai minuti finali. Sono servite due giocate del jolly della Sansovino, Benucci Massimiliano, per portare i tre punti in classifica: la prima rete, arrivata al sedicesimo del primo tempo, è stata siglata con un pallonetto a scavalcare Angori dopo un bell’assist verticale di Bianchi; la seconda, invece, è arrivata nel momento di maggior pressione dell’Academy ed è servita a chiudere l’incontro.

Al minuto 43’ della ripresa, il giocatore con la maglia numero 11 si è accentrato al limite dell’area di rigore e ha lasciato partire dal suo sinistro una traiettoria imparabile. L’Arezzo FA, però, ha mantenuta alta l’intensità fino al novantacinquesimo, giocando una delle migliori partite della stagione e mettendo più volte in difficoltà il Sansovino: non a caso sono arrivati un incrocio dei pali colpito da Vacchiano, sugli sviluppi di un corner nel primo tempo, e tante conclusioni dalla distanza con Zerbini, Gozzi e Gattobigio. Mister Riccardo Franchi ha suonato la carica ai suoi giocatori prima della partita, e in campo hanno mantenuto mentalmente un atteggiamento propositivo e a tratti anche offensivo: più volte la compagine avversaria è stata costretta a ripiegare nella propria metà campo, soprattutto nel secondo tempo, quando l’Academy ha aumentato i giri del motore in cerca del pareggio.

La squadra di casa ha cercato nei secondi quarantacinque minuti di tessere una ragnatela per fermare le ascese offensive dei due Benucci e per stoppare il bomber Vasseur, ben marcato per tutta la partita da Santamaria; questo tipo di gioco ha portato l’Olimpic Sansovino ad uno strano nervosismo: si contano cinque ammoniti a fine partite. E mentre incombeva questa irrequietezza, i ragazzi del Villaggio Amaranto provavano a spingere nelle fasce con i terzini Lolli e Rossi, e sfruttando i tanti calci piazzati conquistati nella metà campo avversaria. C’è voluto, più volte, un attento Poponcini e una buona guardia dei centrali Giustini e Guerri per mantenere il risultato fino ai minuti finali.

In virtù dei risultati maturati negli altri campi, la sconfitta fa scendere l’Arezzo Football Academy al quinto posto in classifica, scavalcato da Fonte Belvedere, Poliziana e Tegoleto; al contrario, l’Olimpic Sansovino conferma il primato in classifica, portandosi a +1 sulle inseguitrici.

TABELLINO

US Arezzo Football Academy – Olimpic Sansovino = 0-2

Marcatori: 16’ pt e 43’ st Benucci Massimiliano (Sansovino)

Us Arezzo Fa: Angori, Rossi, Pilastri, Santamaria, Lolli, Vacchiano, Bonci, Romagnoli, Zerbini (Cap.), Artini, Gozzi. A disposizione: Palazzeschi, Buti, Severi, Nicotra, Gattobigio, Piteo, Gavagni, Cusin. Allenatore: Riccardo Franchi

Olimpic Sansovino: Poponcini, Chioccioli, Sereni, Giorgini, Giustini, Guerri, Bianchi (Cap.), Nikolla, Benucci Enrico, Vasseur, Benucci Massimiliano. A disposizione: Tenuta, Testi, Mohammed, Mazzuoli, Fei, Torniai, Biscaro, Pascucci. Allenatore: Iacomoni Marco

Arbitro: Sig. Pascali sez. Pistoia