RidiCasentino 2021 presenta le date dell’ottava edizione

RAGGIOLO (AR) – RidiCasentino 2021 si appresta ad entrare nel vivo. Il concorso nazionale di letteratura comica promosso dall’associazione culturale Noidellescarpediverse presenta le date che scandiranno l’ottava edizione e che accompagneranno fino alla finalissima in programma sabato 7 agosto nel borgo di Raggiolo. Il primo appuntamento segnato sul calendario è domenica 4 luglio quando scadranno i termini per le iscrizioni alla gara: scrittori professionisti e scrittori amatoriali avranno tempo fino a quel giorno per inviare un massimo di tre storie con tema libero ma caratterizzate da ironia, leggerezza e desiderio di strappare una risata.

Ogni racconto sarà successivamente valutato da una commissione di esperti nei settori della cultura, del teatro e della letteratura che individuerà i tre migliori testi che avranno accesso alla finale e che saranno ufficializzati sul sito www.ridicasentino.it entro domenica 25 luglio. La formula di questa edizione prevede poi un nuovo appuntamento sabato 31 luglio con la condivisione in anteprima delle video-letture dei tre finalisti sulla pagina facebook e sul canale youtube dell’associazione Noidellescarpediverse, permettendo così ad ogni utente del web di conoscere in anticipo le opere che si contenderanno la vittoria e, soprattutto, fornendo alla giuria tecnica la possibilità di esprimere il proprio voto anche a distanza. Il gran finale è previsto per le 21.00 del 7 agosto in piazza San Michele a Raggiolo con una serata di letteratura e cabaret che, nel rispetto delle misure previste per la prevenzione del contagio da Covid19, sarà scandita dalla lettura dei tre racconti finalisti da parte di attori professionisti, con il voto di una doppia giuria qualificata e popolare che permetterà di stilare la classifica definitiva. La serata terminerà con la proclamazione del vincitore di RidiCasentino 2021 e con l’assegnazione di un Premio Speciale conferito dalla Brigata di Raggiolo che da anni collabora all’organizzazione del concorso. Il bando completo e ulteriori informazioni su RidiCasentino sono disponibili sul sito dell’iniziativa e sulla pagina facebook Noidellescarpediverse.

«Letteratura, cabaret e promozione del territorio – commenta Samuele Boncompagni dei Noidellescarpediverse, – si integrano in un concorso unico nel suo genere che, anno dopo anno, registra le iscrizioni di scrittori professionisti o amatoriali di ogni zona della penisola che si sfidano in una gara volta ad individuare il miglior racconto comico italiano».