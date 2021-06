Storico traguardo per il Valtiberina Tennis&Sport che vola in serie C

SANSEPOLCRO (AR) – Il Valtiberina Tennis&Sport vola in serie C. La prima squadra femminile del circolo di Sansepolcro ha conquistato il salto di categoria dopo aver vinto il girone iniziale di serie D1 e aver trionfato nel primo turno dei Play Off regionali con il Tc Ronchi Mare (Ms), raggiungendo un traguardo storico per il tennis biturgense e meritando la seconda promozione consecutiva (nel 2020, infatti, militava in D2). Il raggiungimento di questo risultato è frutto della programmazione impostata dalla dirigenza del Valtiberina Tennis&Sport che, nel corso degli anni, ha consolidato il proprio movimento sportivo e allestito una formazione competitiva che ha fatto affidamento su maestre e atlete cresciute nel vivaio.

La squadra promossa nel 2020 dalla D2 era infatti formata da Viola Angelini del 2002, da Chiara Bruschi del 2004 e da Michela Metozzi del 2002, che sono state tutte confermate per la D1 e che hanno potuto contare sull’apporto della ventinovenne Elora Dabija che, già responsabile del settore agonistico del Valtiberina Tennis&Sport e in passato professionista fino al 273° posto del ranking mondiale, ha accolto l’invito a impegnarsi anche come giocatrice. Questo gruppo è stato protagonista di un cammino impeccabile che ha preso il via con il primo posto nel girone inaugurale in virtù di tre vittorie e un pareggio che hanno permesso di precedere in classifica l’Assi Giglio Rosso Firenze, la Polisportiva Curiel di Pontassieve, la Polisportiva Firenze Ovest e la Polisportiva 2M di Campi Bisenzio, guadagnando l’accesso ai Play Off.

Il sogno della promozione è diventato realtà al primo turno degli spareggi che hanno visto il Valtiberina Tennis&Sport vivere una lunga trasferta fino a Massa per sfidare il Tc Ronchi Mare e imporsi con un netto 3-1: il circolo biturgense ha ottenuto i primi due punti con le vittorie nei singoli di Dabija e Angelini, poi il terzo e decisivo punto è arrivato dopo un combattuto doppio giocato da Dabija insieme a Metozzi. Questo successo ha permesso di passare alle semifinali regionali e di restare in corsa per il titolo regionale di D1, ma soprattutto ha dato il via alla grande festa per la prima storica promozione di una squadra femminile di Sansepolcro in serie C.

«Le nostre ragazze – commenta Carmelo Gambacorta, presidente del Valtiberina Tennis&Sport, – hanno scritto una pagina storica del tennis di Sansepolcro. Dopo la grande gioia della promozione del 2020 dalla D2 alla D1 abbiamo lavorato per consolidare la squadra e per valorizzare ulteriormente le nostre ragazze, acquisendo fin da subito la consapevolezza di avere le carte in regola per provare a raggiungere un nuovo salto di categoria: Angelini, Bruschi, Dabija e Metozzi sono state eccezionali nel vivere una stagione perfetta e nel concretizzare l’obiettivo. Ora troveremo il modo di celebrare adeguatamente questo storico traguardo, poi inizieremo a pianificare il nostro debutto assoluto in un campionato difficile e importante come quello di serie C».