Rinvenuti 130 kg di rame di dubbia provenienza in auto denunciate 3 persone

Castiglion Fibocchi – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Castiglion Fibocchi hanno denunciato per ricettazione 2 cittadini albanesi, residenti nel Casentino, sorpresi con 130 kg di rame costituito da grondaie e tubazioni ridotte a rottami, nonché fili elettrici senza guaina in plastica, che erano custoditi nel portabagagli della loro autovettura.

Alla richiesta sulla provenienza del materiale, i due albanesi dichiaravano di averli acquistati da un italiano di 44 anni residente nel Valdarno che, immediatamente sentito, non era in grado di giustificare le modalità con le quale era entrato in possesso del così detto “oro rosso” o fornire comunque valide dimostrazioni documentali sulla lecita provenienza dell’ingente quantità. Anche il valdarnese veniva quindi deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione.