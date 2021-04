Il centro vaccinale di Viale Cittadini torna alla sua funzione originaria e si occupa di tutte le vaccinazioni non Covid. Quelle Covid, sia prime che seconde dosi, che vi erano state programmate, sono spostate al Teatro Tenda.

L’asl Tse sta avvertendo con un SMS tutti coloro che avevano un appuntamento in viale Cittadini di non recarsi in questa sede ma di presentarsi, invece, al Teatro Tenda per la somministrazione del vaccino anti Covid.