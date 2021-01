Riparte il treno dei bambini, direzione scuola

SANSEPOLCRO – Riprende il 7 gennaio l’iniziativa “Pedibus – A scuola ci andiamo da soli”, organizzata dal Comune di Sansepolcro e il comitato Nessunisola, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo. Dopo la pausa natalizia e con la ripresa delle scuole, riparte il “trenino” di bambini che ogni mattina scelgono di andare a piedi fino al proprio istituto, attraversando il centro storico con allegria e in piena sicurezza.

Sono circa 70 gli alunni che aderiscono all’iniziativa, accompagnati da alcuni volontari del comitato Nessunisola. I luoghi di ritrovo sono Porta Romana e Porta Fiorentina e da lì, in modo ordinato e disciplinato, si incamminano verso la primaria De Amicis e la Collodi.

Da un anno e mezzo, quindi, il progetto ha riportato i bambini e le bambine a popolare di nuovo le strade del centro, favorendo la loro autonomia e promuovendo stili di vita e comportamenti sani.

Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale, per sostenere l’iniziativa e garantire la sicurezza di tutti, ha emesso tramite la Polizia Municipale un’ordinanza che vieta il traffico veicolare in via XX Settembre, dal lunedì al venerdì in orario 8-8,15.

L’obiettivo finale è che, se l’ordinanza viene rispettata da tutti, non sarà più necessaria la presenza dei volontari e i bambini potranno muoversi autonomamente fino a scuola. Questo è uno step ulteriore a cui ancora non si è arrivati, ma l’opera di sensibilizzazione, sia del Comitato Nessunisola che del Comune, va proprio in questa direzione.