La S.S. Arezzo comunica che Matteo Serrotti è un nuovo calciatore del Cavallino.

Per Serrotti, centrocampista classe 1986 originario di Firenze, è un ritorno in maglia amaranto dopo la stagione 2018/2019. Nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie di Siena in Serie C e Reggiana in Serie B.

A Matteo, da parte della Società, va il più sincero in bocca al lupo per la stagione. Bentornato!