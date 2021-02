Roberto Bardelli: “Edilizia popolare: il corto circuito a sinistra che non aiuta”

Dichiarazione del consigliere comunale Roberto Bardelli

“Sulle politiche abitative toscane è in atto un vero e proprio corto circuito all’interno della giunta regionale guidata da Giani. Lo scontro è fra l’assessore Baccelli, in quota Pd, che giudica superato e obsoleto il sistema di edilizia residenziale popolare e l’assessore Spinelli, che fa parte di Sinistra civica ecologista, che invece difende a spada tratta il sistema. Se devo trovare un termine, penso che la situazione risulti surreale e allo stesso tempo tragica.

In primo luogo mi domando se gli assessori parlano tra di loro o se il governatore sa cosa stanno combinando. Ciò che comunque emerge è che la politica abitativa in Toscana è messa male: mancano fondi per le ristrutturazioni, per il recupero dei vecchi abitati, per la manutenzione del patrimonio esistente e per costruire nuovi alloggi, visto che nella nostra regione ne sarebbero necessari almeno 25.000. Cito come fonte l’Osservatorio regionale sulla casa.

In un momento difficile come questo, dove si sta assistendo a un maggiore impoverimento di intere fasce della popolazione e dove aumenterà sicuramente la richiesta di case con prezzi agevolati o comunque calmierati, anziché litigare sui massimi sistemi bisognerebbe affrontare seriamente il tema prendendo una strada di tutela sociale. Per risolvere i problemi e non per crearne di altri”.