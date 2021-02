‘Territori sicuri”: a Sansepolcro il freddo non frena i cittadini Nei primi due giorni 2550 persone

Nonostante la temperatura vicino allo zero ed una pioggerellina insistente l’appuntamento “Territori Sicuri a Sansepolcro è iniziato con un grande afflusso di persone.

Tra martedì 16 e mercoledì 17 sono 2550 i cittadini che si sono prenotati e stanno effettuando il test antigenico.

“Abbiamo dato una risposta forte e tempestiva alla cittadinanza, dichiara il dott. Evaristo Giglio direttore del Distretto Socio/sanitario Arezzo – Casentino – Valtiberina. Il nostro obiettivo è quello di individuare tempestivamente i positivi e soprattutto gli asintomatici, così da fermare la diffusione del virus. Sansepolcro, come tutta la zona della Valtiberina, sta vivendo un momento estremamente delicato vista la presenza delle varianti covid inglese e brasiliana nella vicina Umbria, per questo credo il progetto Territori Sicuri sia stata una risposte veramente adeguata. Prevediamo di effettuare entro domenica 21 febbraio almeno il 50% della popolazione di Sansepolcro. Un risultato eccezionale.”

“Dobbiamo mantenere la massima attenzione, dichiara il Sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli, è un momento molto delicato. Vorrei invitare tutti i miei concittadini a fare il test e soprattutto ad usare i dispositivi di protezione individuale sempre. I contagi più frequenti sono tra parenti stretti non conviventi e amici. Oggi credo che la comunità biturgense stia dimostrando un grande senso civico ed una straordinaria voglia di collaborare. Desidero ringraziare la USL TSE, il volontariato, la Protezione Civile e le decine di persone che in pochi giorni hanno organizzato un servizio efficiente ed efficace. Dobbiamo essere molto attenti perchè non siamo al riparo dal covid e soprattutto dalle varianti che sono estremamente più contagiose.”

Le postazioni saranno in funzione fino a domenica 21 febbraio presso il Walk/through di via Saragat, area parcheggio palazzetto dello Sport con orario tra le 9.00 e le 13.00 e le 14.00 e le 18.00.

I test sono aperti a tutti i cittadini residenti a Sansepolcro, ma anche agli studenti di fuori comune e regione che frequentano scuole in città ed alle persone che lavorano a Sansepolcro anche se residenti fuori comune, ma comunque in un comune della Toscana.

La prenotazione è possibile attraverso le consuete modalità utilizzate nelle precedenti tappe: il sito https://territorisicuri.sanita.toscana.it/ o il call center aziendale (da telefono fisso numero verde 800 575 800 mentre da cellulare 0575 379100).

Per la prenotazione è necessario inserire nome, cognome, cellulare e codice fiscale.

Il giorno del prelievo è necessario presentare documento di identità e tessera sanitaria.

Le operazioni sono coordinate e gestite dal personale della USL Toscana Sud Est in collaborazione con Croce Rossa e Misericordia. Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori.