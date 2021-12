Sabato è la Notte Rossa di Arci Toscana e Arci Arezzo

Sabato 4 Dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana: la festa che ogni anno rende omaggio ai circa 1150 Circoli e associazioni affiliati alla più grande associazione culturale toscana, offrendo loro un’unica e grande cornice identitaria. Un vero e proprio grande evento diffuso, che torna con la sua quinta edizione dopo un anno di stop coinciso con le chiusure forzate delle nostre basi associative a causa del Covid, che oggi provano con non poche difficoltà a dare un segno importante di ripartenza. Nella Notte Rossa così ogni Circolo Arci può raccontare le proprie attività con le modalità che gli sono proprie, nello spirito della nostra Associazione che accoglie e raccoglie istanze, modi di stare insieme e sensibilità diverse, ma sempre contrassegnate dai principi comuni della partecipazione, della cittadinanza attiva, della promozione della cultura e della solidarietà. Sono 13 i circoli e i centri di aggregazione sociale di Arci Arezzo che promuoveranno iniziative culturali e ricreative: Centro aggregazione sociale Indicatore, Casa del popolo Renzino, Centro aggregazione Bibbiena-Stazione, Circolo culturale Aurora, Casa del popolo Chianacce, Centro aggregazione sociale Corsalone, Polisportiva Albergo-Oliveto, Centro aggregazione sociale Pescaiola, Centro aggregazione sociale Fiorentina, Circolo Ponticiniamoci-Pulp, Centro aggregazione sociale Tortaia, Centro aggregazione sociale Incontro e Circolo culturale 92. Gli eventi in programma testimoniano una realtà multiforme, viva e complessa, che ogni giorno, nei territori, vuol contribuire attraverso le proprie attività alla costruzione di una società aperta, accogliente, giusta ed equa, in cui tutte e tutti possano sentirsi parte di una comunità aprendosi al mondo. Durante la Notte Rossa nei circoli troverete le decine di attività che Arci porta avanti con le sue volontarie e i suoi volontari: animazione culturale, teatro, cinema, ballo, convivialità, musica live, attività per i più piccoli, discussione e approfondimento sulla solidarietà e sull’accoglienza. Il calendario degli eventi, in continuo aggiornamento, è presente al seguente link: http://www.arciarezzo.it/?p=2637