San Valentino a Civitella: un omaggio per le coppie che celebrano i 50 anni di matrimonio nel 2021

CIVITELLA – Una pergamena per celebrare le nozze d’oro. L’Amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana, ormai da qualche anno organizza in occasione della Festa di San Valentino, ricorrenza dedicata agli innamorati e celebrata in gran parte del mondo, una semplice cerimonia per festeggiare e riunire tutti coloro che hanno raggiunto o raggiungeranno questo importante traguardo nell’anno 2021.

“Quest’anno purtroppo causa pandemia, non è stato possibile svolgere la cerimonia in presenza presso la sala del Consiglio Comunale – spiega il sindaco Ginetta Menchetti – ma come Amministrazione non abbiamo voluto rinunciare a questo gesto, che esprime riconoscenza e ammirazione per chi ha saputo affrontare e superare insieme le difficoltà che ogni giorno la vita ha posto loro dinanzi, difendendo con forza i valori di unione e dedizione. Coppie che, con il lavoro di una vita e con il tangibile attaccamento alla famiglia, hanno contribuito a far crescere la nostra comunità, divenendo testimoni concreti di valori indissolubili che devono essere di esempio alle giovani coppie di oggi e di domani”.

Un San Valentino speciale per coloro che hanno festeggiato o festeggeranno il loro 50esimo anniversario di matrimonio, un importante traguardo nella vita di una coppia, 50 anni passati insieme nella buona e nella cattiva sorte che meritano la pena di essere ricordati nel migliore dei modi.

La pergamena, unita al messaggio di augurio del sindaco Menchetti, è stata così recapitata alle coppie d’oro residenti sul territorio comunale in occasione di San Valentino.