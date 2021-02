Screening per gli studenti delle Superiori, si prenota dalle 15 di oggi

SANSEPOLCRO – L’amministrazione comunale informa tutti gli studenti delle scuole superiori di Sansepolcro che da oggi, sabato 13 febbraio alle ore 15 tutti gli studenti potranno prenotare lo screening accedendo al sito della Regione Toscana https://territorisicuri.sanita.toscana.it.

Vengono richiesti nome, cognome, codice fiscale, numero di cellulare e comune di appartenenza. Come comune di appartenenza si dovrà inserire “Sansepolcro”, anche per gli studenti che risiedono nei comuni e nelle regioni limitrofe. Alla fine dell’operazione, arriverà un SMS di conferma. Si può anche stampare la ricevuta di prenotazione.

La registrazione è semplice e si può scegliere una delle due file dedicate, “fila studenti scuole superiori”. Sarà possibile prenotare scegliendo una data e un orario tra quelle disponibili a partire da martedì 16 febbraio.

“Prevediamo di effettuare 500 tamponi al giorno dedicati agli studenti delle Scuole superiori – spiega il sindaco Cornioli – Saranno aperte progressivamente le agende di martedì 16 e mercoledì 17 con orari dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. I posti ci sono per tutti, se il sistema viene sovraccaricato potrebbe essere necessario apettare e riprovare, ma non vi preoccupate”.

Per gli studenti minorenni é necessario stampare il modulo del consenso informato che sarà a breve caricato nel sito del Comune, e che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori. Il modulo, in originale, dovrà essere consegnato al momento del tampone. I tamponi si effettueranno nelle strutture prediposte nel parcheggio del Palazzetto dello Sport, in via Saragat. Chi prenota, dovrà presentarsi nel giorno e nell’ora fissati, cinque minuti prima dell’appuntamento in modo da evitare assembramenti e da rispettare il programma, quindi seguire a piedi la fila indicata.

È necessario portare SMS di conferma, tessera sanitaria e documento di identità. La risposta del tampone non è immediata: il tampone sarà infatti processato in laboratorio.

Quindi, appena fatto il test, lo studente non dovrà attendere ma potrà andare subito via. Il risultato sarà disponibile dopo alcune ore sul sito https://referticovid.sanita.toscana.it dove è necessario registrarsi con email, numero di cellulare e codice fiscale per i residenti in Toscana. Per i residenti in Umbria ed Emilia Romagna è consultabile solo con Carta Sanitaria (CNS) attivata oppure con SPID o CIE. Nel caso il risultato sia positivo, la persona sarà contattata dal proprio medico di famiglia o dal pediatra.