Serie D, l’Amen allunga la striscia positiva battendo Sansepolcro

Al termine di una gara giocata con grande determinazione l’Amen vince il derby aretino contro Dukes Sansepolcro per 75-65.

Partono subito forte gli amaranto con 4 triple nei primi minuti di gioco che scavano un primo break nella gara. Sansepolcro reagisce con il trio Fratini-Alunni-Zanchi che ricuce lo strappo della SBA che si trova avanti 24-22 sulla prima sirena grazie ad una tripla allo scadere di Di Nuzzo. Nel secondo parziale gli ospiti salgono di livello, l’Amen non riesce a tenere il ritmo alto della prima parte di gara così Fratini e Cecci firmano i canestri dell’allungo biturgense (44-36 all’intervallo).

Ad inizio ripresa la SBA ha il merito di tornare subito in partita, stringendo le maglie in difesa e ripartendo in contropiede. Calzini e Cresti sono i soliti riferimenti offensivi degli amaranto che trovano però punti molto preziosi anche da Bianchi. Al 30′ la partita torna in parità a quota 55 ma con una inerzia che sembra aver cambiato sponda. Ancora Cresti e le penetrazioni di Miotti portano l’Amen avanti di qualche lunghezza, è il momento decisivo della partita perchè Sansepolcro accusa il colpo. I ragazzi di coach Pasquinuzzi sono bravi a rimanere concentrati e a non permettere agli avversari di recuperare. Arezzo non ribalta la differenza canestri ma ottiene comunque una bella vittoria per 75 a 65, due punti che danno morale in vista del finale di prima fase dove gli amaranto cercheranno di conquistare uno dei primi tre posti in classifica.

Le parole di coach Pasquinuzzi a fine gara: “Una vittoria importante contro una grande squadra, siamo partiti molto forte e poi non abbiamo giocato un grandissimo secondo quarto ed è un aspetto su cui dovremo lavorare. Siamo andati sotto e siamo stati bravi prima a rientrare poi ad andare avanti. Abbiamo fatto dei passi avanti e siamo in crescita, c’è ancora tanto da fare ma la vittoria aiuta sempre a lavorare duramente in palestra.”

Domenica prossima l’Amen sarà impegnata nella tana della capolista e imbattuta Colle Val d’Elsa che sta facendo corsa a sè fino a questo momento. Palla a due alle ore 18.30 al PalaFrancioli.

Amen Basket Aretina-Dukes Sansepolcro 75-65

Parziali: 24-22; 36-44; 55-55

Amen: Balsimini 9, Liberto ne, Bichi 2, Cacioli L. 6, Di Nuzzo 3, Miotti 6, Cacioli G., Provenzal 3, Cresti 21, Calzini 15, Lanucci ne, Bianchi 10. All. Pasquinuzzi Ass. Bianchi

Dukes: Mazzini ne, Martinelli 2, Stocchi ne, Corvina, Cappanni 3, Tarasenko ne, Fratini 18, Cecci 9, Alunni 7, Butini 4, Zanchi 16, Kebede 6. All. Mameli Ass. Lucifero e Pennacchini