329 Malpighi Live. Il Web Show Migliore di Tutti i Tempi

Diretta Streaming 9 Maggio Ore 18.00

“329 Malpighi Live” è il programma di varietà ideato da Arezzo Che Spacca e Farrago per presentare le realtà che faranno parte del Polo Associazionistico di Malpighi in occasione del PCTO con il Liceo Scientifico di Arezzo.

L’evento verrà presentato da Tommaso Caperdoni, giovane promessa della conduzione Italiana, e Gabriele Liberatori, figlio del redattore del programma. In studio sarà presente anche Niccolò Mutarelli al Meteo e alla lettura dei commenti Live. Non mancherà il supporto dell’inviato esterno Diego Nicchi, sempre pronto ad intercettare i cittadini di Arezzo per fare domande sconvenienti.

Gli ospiti che si presenteranno e cadranno nelle grinfie dei conduttori saranno svariati: Weare Magazine, Radio Gaga, FDS, Legambiente, Pro Service Bros, Terra di Arezzo, Simposio D’Ipparchia e Cantores. In più, ad animare i locali di Malpighi, ci saranno il cantautore calabrese Cecè Tripodo, pronto a stupirci con un set totalmente acustico e testi che sanno di canzone popolare, e la coppia con scarpediverse Samu e Richi,che dal 1997 pensano di far ridere e che ci stupirà con due interventi illuminanti: le nostre vite saranno migliorate dal loro santone di fiducia e da alcuni grandi classici teatrali adattati per gli aretini.

Il tutto andrà in onda questa domenica alle ore 18.00 sui canali Facebook, YouTube e Twitch di Arezzo Che Spacca.