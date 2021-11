Settore giovanile Arezzo: il report del fine settimana

Con la Juniores ferma per un turno di riposo da registrare l’ennesima striscia di vittorie per il settore giovanile amaranto. Ecco il resoconto completo dell’ultimo week-end.

Juniores

La Juniores di mister Andrea Sussi, ferma per un turno di riposo, vince due volte in amichevole. Avversari degli amaranto prima la Primavera 4 del Montevarchi quindi la Primavera 3 dell’Ascoli. In entrambe le gare successi rotondi per i giovani del Cavallino che vincono 4 a 1 con i valdarnesi e si ripetono con i marchigiani con il punteggio di 5 a 0.

Under 17 regionale

Gli allievi regionali di mister Massimiliano Bernardini restano a punteggio pieno ed allungano sulle inseguitrici. Nella trasferta di Santa Firmina, contro la seconda forza del girone, gli amaranto si impongono per 2 a 0 grazie alle reti di Parisi e Pino. Domenica impegno casalingo contro il Pontassieve.

Under 15 regionale

Tornano alla vittoria i giovanissimi regionali di mister Domenico Avantario che segnano sei reti, tre per tempo, al Pontassieve sul terreno di Palazzo del Pero:tripletta per capitan Sussi e centri di Camerini, Zhupa e Lincoln Domenica trasferta sul campo del Levane.

Under 14 provinciale

I ragazzi di mister Alessio Bianchi torneranno in campo domani nella trasferta di San Giovanni Valdarno, prima di ospitare nel prossimo fine settimana l’Olmoponte.

Esordienti II anno e I anno

Gli esordienti 2009 di Giacomo Gorgoni si impongono sui pari età del Capolona-Quarata (4-3 risultato federale) mentre la gara dei 2010 di mister Giorgio Contu sul terreno di Levana è stata rinviata a data da destinarsi