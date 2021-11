Settore giovanile: il programma del fine settimana

Ecco nel dettaglio tutti gli incontri in calendario

Nuovo fine settimana ricco di impegni per il settore giovanile della Società Sportiva Arezzo. Ecco nel dettaglio tutti gli incontri in calendario.

JUNIORES NAZIONALE

Turno di riposo per gli amaranto di Andrea Sussi reduci dal primo pareggio stagionale di sabato scorso contro la Recanatese. La Juniores Nazionale del Cavallino è stata raggiunta in vetta dal Fano, con i marchigiani che ospiteranno l’Arezzo nel big-match in terra adriatica fra otto giorni. Intanto questo pomeriggio amichevole sul campo delle ‘Caselle’ contro i pari età del Montevarchi, che partecipano al campionato Primavera 4.

UNDER 17 ALLIEVI REGIONALI

I ragazzi di Massimiliano Bernardini guidano il girone C a punteggio pieno dopo sei turni di campionato, dopo la rotonda vittoria casalinga contro l’Atletico Levane. Domenica alle 10:30 derby d’alta classifica a Santa Firmina contro i giallo-verdi che seguono gli amaranto in classifica distanziati di quattro punti

UNDER 15 GIOVANISSIMI REGIONALI

Partita interna per i ragazzi di Domenico Avantario. che ospiteranno domenica alle 10:30 sul campo di Palazzo del Pero il Pontassieve.I giovanissimi amaranto, dopo il pareggio di Bibbiena che ha interrotto la striscia di vittorie consecutive, restano al comando del proprio raggruppamento con un punto di vantaggio sul Casentino Academy.

UNDER 14 GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Dopo il turno di riposo della passata settimana i ragazzi di Alessio Bianchi torneranno in campo giovedì 18 a San Giovanni Valdarno contro i pari età della Sangiovannese per la terza giornata di campionato.

ESORDIENTI (I e II anno)

Tornano in campo per impegni ufficiali anche le due squadre di esordienti delle giovanili amaranto. I 2009 di mister Giorgio Gorgone ospiteranno domenica mattina alle ore 10.00 alle ‘Caselle’ il Capolona-Quarata mentre i 2010 di mister Giorgio Contu scenderanno in campo sabato alle 15 a Levane.