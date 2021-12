Si conclude la stagione di iniziative ecologiche dell’associazione Fare Verde

AREZZO. Con i quasi 14 kg raccolti al Parco Giotto lo scorso sabato, si conclude la prima stagione di iniziative ecologiche, ideata dall’associazione Fare Verde, nelle aree ‘green’ della città.

Da luglio 2021 ad oggi sono stati raccolti oltre 1 quintale di sporcizia nei parchi urbani, luoghi che devono restare decorosi e puliti per bambini, famiglie, anziani e chiunque voglia frequentarli.

Ecco l’elenco dei parchi dove sono intervenuti con i relativi kg di rifiuti prelevati:

 Pionta 19.4 Kg

 Giotto 10,6 Kg

 Zona liceo artistico 15,4 Kg

 Zona Villa Severi 8 Kg

 Monte sopra Rondine 9,8 Kg

 Zona Montefalco 5,8 Kg

 San. Leo 8,4 Kg

 Il Prato 13,5 Kg

 Parco Giotto 13,6 Kg

 Totale 104,5 Kg

In una società sempre più complessa e frenetica è giusto fermarsi un attimo a guardare ciò che ci circonda e, se possiamo, trovare il tempo per prendercene cura dando un segnale importante anche alle giovani generazioni, senza delegare tutto alle istituzioni.

L’associazione è cresciuta molto in questo anno, sia come esperienza che come associati e si dichiara pronta ad impegnarsi ancora per la tutela delle aree verdi.

I prossimi appuntamenti sono in programma nel 2022: il 15 gennaio e il 19 febbraio saranno presenti rispettivamente al parco di San Donato e quello di via Arno.