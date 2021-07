“Sogno di una collettiva di Mezza Estate”: torna il secondo appuntamento con “ARTwalk + tour gastronomico ITALY”

AREZZO – Con l’estate torna con un nuovo appuntamento “ARTwalk + tour gastronomico ITALY”, “Camminare con l’Arte”. Sarà l’occasione questa volta per onorare il grande drammaturgo, poeta e attore inglese William Shakespeare.

“Sogno di una notte di mezza estate” (A Midsummer Night’s Dream) è una commedia meravigliosa di William Shakespeare, scritta intorno al 1595. È la più famosa tra le opere di argomento comico del drammaturgo ed è stata fonte d’ispirazione per la collettiva al grande “Bardo dell’Avon”.

La mostra

Mercoledì 21 luglio, alle ore 18:00, l’ARTwalk inizierà con il vernissage, a Via Cavour 85, della collettiva “Sogno di una collettiva di Mezza Estate”, co-curata da Danielle Villicana e Maurizio D’Annibale. Il giornalista Fabrizio Borghini, nel corso dell’iniziativa, realizzerà un servizio per la trasmissione Incontri con l’Arte.

Questo secondo appuntamento di ARTwalk, infatti, è un proseguimento della celebrazione di ben 10 anni di attività e come sempre saranno coinvolti gli artisti contemporanei e gli amanti dell’arte. Dal dicembre 2010 Danielle e Maurizio hanno dedicato tutta la loro passione per l’arte contemporanea e l’organizzazione delle mostre per artisti eccezionali di fama internazionale. Le mostre spaziano dall’arte figurativa all’astratta e includono pittura, scultura, fotografia, installazione e performance da artisti emergenti ad affermati.

Nell’ultimo appuntamento di ARTwalk è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato all’arte contemporanea a Via Cavour 113.

Anche la mostra collettiva “Sogno di una collettiva di Mezza Estate” si svilupperà nei due luoghi.Esporranno circa 30 artisti, tra i quali annoveriamo grandi talenti del territorio e internazionali. Gli artisti partecipanti sono: Daniele Alfani, Vladimiro Andidero, Nino Barone, Sauro Bartoli, Beatrice Bartolozzi, Gianni Bigoni, Giuseppe Ciccia, Florin Gabriel Cinpoesu, Mária Magdolna Czakó, Daniela Dragoni, Luigi Falai, Sonia Fiacchini, Carlo Fontana, Francesca Gaisina, Giacobbe Giusti, Maura Guissani, Milton Hebald, Carlo Lanini, Patrizia Manni, Curtis McElhinney, Giancarlo Montuschi, Dario Polvani, Eliana Sevillano, Christopher Slatoff, Vladimir Sokolov, Rita Vestri, Danielle Villicana D’Annibale. Vi aspettiamo il 21 luglio alle ore 18:00 per una serata eccezionale in Via Cavour!

“Sogno di una collettiva di Mezza Estate” e ARTwalk + tour gastronomico ITALY gode della collaborazione dell’Associazione Toscana Cultura, nonché della partecipazione del media partner Toscana TV.

Gli eventi sono organizzati da Villicana D’Annibale Inc., in collaborazione con i locali di Via Cavour.

L’Apericena – mercoledì 21 luglio

Alle ore 20:00 ci sarà un Apericena all’ Antica Bottega di Primo (Via Cavour 92). La partecipazione al tour gastronomico è a pagamento.

Per prenotare l’Apericena o per altre informazioni si prega di contattarci al numero (+39) 338 6005593 o alla seguente email: [email protected] o al sito web: www.ARTwalkITALY.com.

Orario

La mostra collettiva rispetterà il seguente orario: in Via Cavour 85 e Via Cavour 113 dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 20 e dietro appuntamento nei restanti giorni. La mostra proseguirà fino al 7 agosto 2021 a ingresso gratuito.