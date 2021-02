Soufflè banane e zenzero

Bentornati alle ricette di ‘Zenzero&Cannella’!

Oggi prepariamo un soffice e delizioso soufflé alle banane che, con l’aggiunta di un pizzico di zenzero e spezie diventerà ancora più particolare e sfizioso…questi dolcetti sono favolosi se serviti ancora caldi/tiepidi, ma anche a temperatura ambiente sono velocissimi da preparare!

Potete servirli direttamente nei pirottini oppure sformarli, spolverarli con zucchero a velo e a piacere impiattarli sopra un velo di glassa al cioccolato, crema, tutto quello che la fantasia vi fa venire in mente!

INGREDIENTI (per 2/3 porzioni)

3 cucchiai zucchero integrale di canna

1 banana matura

2 uova

25 gr burro

25 gr farina

50 ml latte

1/2 cucchiaino zenzero in polvere

Cannella e spezie a piacere

Vi serviranno inoltre:

Pirottini da forno forma a piacere(2 più grandi-per 2 porzioni- oppure 3 medio piccoli se volete ricavarne 3 porzioni)

PREPARAZIONE:

Sciogliere in un pentolino di medie dimensioni a fuoco dolce il burro con il latte e portare a bollore. Unire la farina tutta in un colpo e creare una pastella liscia senza grumi lavorando sul fuoco con un mestolo finché non si stacca dalle pareti (basteranno 2/3 minuti vedrete ).

Togliere dal fuoco e lasciar intiepidire.

In un piatto schiacciare con una forchetta la banana fino a formare una crema omogenea.

Unire la banana alla pastella, poi SOLO i tuorli ed in sequenza tutti gli altri ingredienti facendoli assorbire gradualmente.



In una ciotola montare a neve gli albumi quindi amalgamarli al composto con una spatola con movimenti lenti circolari dal basso verso l’alto per non smontare il tutto.

Imburrare ed infarinare leggermente i pirottini, versare il composto ed infornare in forno caldo a 170°C per 20/25 minuti.

Gustare ancora caldi se possibile, oppure a temperatura ambiente.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci