Tracce di cocaina sull’asfalto della strada che porta a Lignano, arrestato albanese con un 1 kg di droga

Lo strano rinvenimento di tracce di cocaina sulla strada che conduce alla località Lignano, ha confermato i sospetti già nutriti dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Arezzo che da alcuni giorni stavano monitorando dei movimenti sospetti di due albanesi proprio nei pressi della strada che da Gragnone conduce al monte Lignano.

Tale circostanza ha portato a setacciare tutta l’area circostante con particolare riferimento alla zona in cui solitamente i due albanesi si fermavano, corrispondente tra l’altro al luogo di ritrovamento delle tracce di cocaina. Infatti, nei pressi di una piazzola, ben nascosto tra la vegetazione, gli agenti hanno rinvenuto un sacchetto di plastica con all’interno 24 involucri di cocaina per un totale di circa 300 grammi.

Il ritrovamento ha quindi reso necessario un appostamento degli uomini della Squadra Mobile in attesa che qualcuno venisse a prelevare lo stupefacente abilmente nascosto. Dopo quasi 48 ore di appostamento nella boscaglia, ieri, domenica, verso le ore 12 circa, effettivamente sopraggiungeva un autovettura da cui scendeva un giovane che si metteva subito a rovistare proprio in prossimità del luogo ove era stata occultata la droga. A quel punto, senza indugio, il giovane, T.J. 19 enne albanese, è stato subito bloccato dagli agenti e perquisito sul posto.

A seguito di tale attività venivano rinvenute in suo possesso delle chiavi riconducibili ad un’abitazione sita in via Mincio ove lo stesso era domiciliato unitamente ad altro suo connazionale recentemente arrestato per reati inerenti gli stupefacenti. Nell’abitazione e più precisamente nella soffitta, gli operatori trovavano altra sostanza: 500 grammi di marjuana suddivisi in 3 buste di nylon, 200 grammi di hashish confezionati in un panetto e ulteriori 30 grammi di cocaina suddivisi in dosi, della stessa fattezza di quelle rinvenute a Lignano. Venivano inoltre ritrovati bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento.

In considerazione del quantitativo di droga rinvenuto, il soggetto albanese, che tra l’altro è stato trovato in possesso di biglietto aereo di solo andata per l’Albania con partenza prevista in data odierna, è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Arezzo.