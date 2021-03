Ubriaco alla guida esce di strada e finisce in una scarpata. Denunciato dalla Polizia Municipale

È dovuta intervenire una pattuglia del pronto intervento della Polizia Municipale: l’antefatto un incidente stradale a Marcena.

Giunti sul posto gli agenti hanno accertato che il conducente di un’autovettura, dopo aver perso il controllo e abbattuto un segnale stradale, era finito fuori strada in una breve scarpata.

Dopo avere soccorso la persona coinvolta nel sinistro e chiamato un’ambulanza, gli agenti si sono accorti che l’uomo, un trentacinquenne nordafricano, mostrava una chiara sintomatologia legata all’assunzione di bevande alcoliche e nonostante tutto rifiutava di sottoporsi al test.

Successivamente, una portato in ospedale, continuava a non volersi sottoporre ai prelievi previsti per stabilire se al momento dell’incidente si trovasse alla guida in stato di ebbrezza.

Agli agenti della PM non rimaneva che procedere al sequestro dell’autovettura condotta dallo straniero, denunciare quest’ultimo all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica, richiedere alla Prefettura la sospensione della sua patente di guida.