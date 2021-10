Un grandissimo colpo per lo staff tecnico della Scuola Basket Arezzo

Tre appuntamenti in questo weekend per le formazioni della Scuola Basket ArezzLa Scuola Basket Arezzo ha il piacere di comunicare l’inserimento di una nuova figura di altissimo livello all’interno del proprio staff tecnico come quella del Professor Roberto Colli, Metodologo dell’allenamento che metterà al servizio della società amaranto la sua esperienza.

Il Professor Colli, che in passato aveva avuto già l’opportunità di lavorare con il Responsabile Tecnico SBA Umberto Vezzosi, non ha bisogno di presentazioni nel campo della preparazione fisica dove ha formulato proposte innovative sulla metodologia di allenamento di molti sport di squadra e non come la pallacanestro, il calcio, la pallavolo, ma anche il ciclismo ed il kayak.

E’ stato ricercatore per la metodologia dell’allenamento all’Istituto di Scienza dello sport del CONI e per 10 anni preparatore fisico responsabile nazionale per i settori giovanili della Federazione Italiana Pallacanestro oltre che direttore dei corsi per preparatore fisico del basket che hanno formato tanti preparatori impegnati oggi nelle massime realtà della pallacanestro italiana.

A lungo tempo impegnato nell’insegnamento all’Università di Tor Vergata nel Corso di Scienze Motorie, nel 2011 ne è uscito per divergenze sulla didattica ed ha fondato un blog www.laltrametodologia.com che ancora oggi è un punto di riferimento per tutti i preparatori fisici sportivi.

Sempre nel 2011 il prof.Colli ha elaborato le teorie del Professor Di Prampero sul costo energetico del calcio fino a creare un programma di analisi del segnale GPS che ha rivoluzionato la metodologia di allenamento in questo sport e che nel corso degli anni ha corretto e perfezionato mostrandone vantaggi e problematiche che non consentono l’applicazione di questo strumento nel basket.

Nel 2017 ha poi iniziato a formulare delle proposte di valutazione del costo energetico degli sport di squadra direttamente dall’EMG monitorata nei giocatori tramite un apposito pantaloncino indossato durante l’attività sportiva.

L’inserimento del Professor Colli nello staff amaranto è un ulteriore segnale di voglia di crescita per la Scuola Basket Arezzo ed il suo settore giovanile, il duplice aspetto della formazione dei preparatori e dei nuovi metodi di proposte per gli allenamento sul campo saranno la parte fondante di questa collaborazione.

Molto soddisfatto il Presidente Castelli: “Noi abbiamo sempre sostenuto che la preparazione fisica sia non solo importante ma fondamentale nella crescita sportiva di un ragazzo e siamo sempre stati attenti a questo aspetto alzando negli ultimi anni l’asticella dei nostri obiettivi su questo aspetto non secondario. Sono particolarmente orgoglioso di questa nuova collaborazione con un personaggio così importante come il Professor Roberto Colli che ringrazio per aver accettato di far parte del nostro progetto. Per la nostra società è un motivo di orgoglio ed è fino ad oggi il migliore innesto che potevamo fare nella stagione 2021-2022”. Il Professor Colli ha già avuto la possibilità di iniziare la collaborazione ad Arezzo dove ha dato i suoi primi input agli allenatori e preparatori della società per impostare l’attività della stagione delle formazioni amaranto.