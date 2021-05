Uno sguardo sulla mobilità nell’anno europeo delle ferrovie

Nell’anno europeo delle ferrovie, il Laboratorio per l’educazione alla mobilità sostenibile (Lemos) del Dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena organizza un convegno dal titolo “Muoversi domani”, che si svolgerà venerdì 7 maggio, dalle ore 11,30, in diretta streaming sui canali social di Ateneo.

“L’iniziativa – spiega il professor Stefano Maggi – prende spunto dalle parole del sindaco di Bogotà Gustavo Petro che, qualche anno fa, dichiarò che un paese è sviluppato non quando i poveri posseggono automobili ma quando i ricchi usano mezzi pubblici e biciclette”.

Il focus della giornata di approfondimento sarà sui mezzi pubblici, sulla necessità di implementare la cosiddetta ‘mobilità dolce’ e le infrastrutture che permettono ai cittadini di spostarsi in maniera più sostenibile. Interverranno docenti e professionisti per offrire diverse possibilità e testimonianze, tutte accomunate da una parola e un colore: la sostenibilità e il verde.

“La mattinata sarà l’occasione per approfondire tematiche più vicine al territorio senese – prosegue il professor Maggi – , con la questione dei collegamenti ferroviari (raddoppio dei binari,elettrificazione e nuovi servizi) e con un ricordo dei 25 anni del Treno Natura, mentre nel pomeriggio il convegno spazierà dalla progettazione delle città e dei veicoli alla sharing mobility, passando per una serie di progetti esemplari di mobilità sostenibile urbana e di riflessioni sul verde in città, fino all’approdo ai temi di attualità come le sfide imposte dall’attuale pandemia e le prospettive future”. Il convegno, organizzato da Eleonora Belloni e Stefano Maggi dell’Ateneo e Davide Lazzari di RideMovi spa, con la media partnership di Bikenomist e la collaborazione con lo spin off universitario belong.in , sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube dell’Università di Siena.