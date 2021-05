“Valnerina Natura e Arte”, un libro per sostenere il progetto di rinascita sociale Back to Campi

“Dal 2016, anno del terribile terremoto che ha sconquassato l’Italia Centrale, non si è mai rotto il legame tra la Valnerina ed in particolare Campi di Norcia e la nostra città. Il libro rappresenta il progetto di rinascita sociale Back to Campi promosso dalla Pro Loco di Campi di Norcia che noi, volentieri, divulghiamo. Un modo per consolidare ancora di più l’amicizia che ci unisce”.

Così Massimiliano Lachi, assessore alla Cultura, mentre sfoglia il libro “Valnerina Natura e Arte”, il progetto di rinascita sociale che prevede la creazione di un’area turistico-ricettiva, un campeggio, a cui l’associazione Pro Loco sta “lavorando da tempo, cercando giorno dopo giorno di risolvere tutte le problematiche che incontriamo quasi quotidianamente. Ci vorrà tempo, ma noi continueremo a lottare per questa idea che parte dal basso” dichiara Roberto Sbriccoli, presidente dell’associazione Pro Loco Campi, e grande amico del sindaco Mario Agnelli, che aggiunge “uno dei nostri obiettivi che a breve metteremo in atto riguarda la piantumazione di circa 100 alberi proprio sulla nostra area, per iniziare la predisposizione delle piazzole per i camper e le tende. Metteremo in atto la campagna solidale ‘ Un Albero per Back to Campi’, ad ogni albero verrà applicata una targa in legno con il nome del donatore”.