Via alle prenotazioni per il vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni: venti sedi nell’Asl Toscana sud est

Sono scattate questo pomeriggio alle 14, sul portale della Regione Toscana, le prenotazioni per le vaccinazioni nella fascia d’età 5-11 anni. L’Asl Toscana sud est ha attivato venti sedi diffuse su tutto il territorio, con l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile alla popolazione, coinvolgendo sia ambulatori pediatrici all’interno degli ospedali sia centri vaccinali con sedute dedicate esclusivamente ai più piccoli.

Nelle prime tre ore di prenotazione sul portale, già un terzo dei circa tremila appuntamenti disponibili è stato occupato nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena: 1.014 su un totale di 2.900 per la primissima fase della campagna.

“Ci aspettiamo che le agende nei primi giorni vengano riempite abbastanza rapidamente – afferma Antonio D’Urso, direttore generale dell’Asl Toscana sud est – e nelle primissime ore abbiamo già riscontrato segnali di grande sensibilità e responsabilità da parte delle famiglie. Anche questa nuova tappa è un passaggio fondamentale nella campagna anti Covid, che ci vede impegnati con grande sforzo per estendere il più possibile la vaccinazione che si sta confermando strumento fondamentale per combattere la diffusione del virus”.

Ecco le sedi vaccinali interessate dalla vaccinazione nella fascia d’età 5-11 anni nelle province dell’Asl Toscana sud est.

Provincia di Arezzo

Arezzo Fiere – Centro Affari e Convegni

Arezzo – Ospedale San Donato, ambulatorio vaccinale pediatrico

Castiglion Fiorentino – Casa della Salute, ambulatorio vaccinale pediatrico

Loro Ciuffenna – Centro vaccinale

Chiusi della Verna – Centro vaccinale Corsalone

Sansepolcro – Centro vaccinale Foro Boario

Montevarchi – Centro vaccinale distretto socio sanitario

Montevarchi – Ospedale La Gruccia, ambulatorio vaccinale pediatrico

Provincia di Grosseto

Grosseto Fiere – Braccagni, area Fiera del Madonnino

Castel del Piano – Discoteca Kronos

Manciano – Centro vaccinale

Follonica – Ex Fonderia

Grosseto – Ospedale Misericordia, ambulatorio vaccinale pediatrico

Orbetello – Ospedale, ambulatorio vaccinale pediatrico

Provincia di Siena

Colle Val d’Elsa – Cento vaccinale poliambulatorio La Fabbrichina

Montepulciano – Sala polivalente ex Macelli

Abbadia San Salvatore – Centro Macchia Faggeta

Campostaggia – Ospedale, ambulatorio vaccinale pediatrico

Nottola – Ospedale, ambulatorio vaccinale pediatrico

Siena – Sede Asl Ruffolo, ambulatorio vaccinale pediatrico