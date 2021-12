Gs AVIS, ecco il nuovo Consiglio che guiderà il gruppo ciclistico nel post-covid

“Come le aziende, anche Ie attività sportive hanno dovuto subire pesanti stop dovuti alla pandemia – queste le parole del riconfermato Presidente FRANCO TOFANELLI alla guida del G.S. AVIS di Montevarchi – , noi come AVIS, abbiamo prestato la massima attenzione a non creare situazioni a rischio ne’ per i soci, ne’ per altri. Questo stato di cose ha rallentato molto la nostra attività che riprenderemo, compatibilmente al contesto pandemico, a pieno ritmo nel 2022”.

Il Gruppo Sportivo Avis è nato nel 1980 e si appresta al suo 43° anno di vita forte di una esperienza unica e dell’intenso messaggio di solidarietà proprio del dono del sangue e della stessa Avis.

TOMMASO DILAGHI, neo-eletto e responsabile degli eventi non si sbilancia: “Il programma del 2022 prenderà forma nelle prossime settimane, ma posso anticipare almeno tre novità: l’anticipazione al 15 maggio dell’appuntamento con le famiglie BICINCITTA’, la partecipazione alla GRAN FONDO DEL MUGELLO “La Via Del Latte” a giugno, con partenza all’interno e giro completo dell’autodromo internazionale del Mugello, e a settembre la prima edizione di una nostra cicloturistica affiancati da partner di primo livello!”

Completano il gruppo dirigente LUCA GIOVANNONI alla vicepresidenza e ALBERTO SORDI, riconfermati, ed I neo-eletti DARIO CLORI, MARCO PRETENI e FULVIO PERINI.

Proprio quest’ultimo, ex operatore in sanità, ricorda a tutti “ … che donare il sangue è importante soprattutto in questo momento. Fate sport e andate a donare”