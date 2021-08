Viaggiava con 4 grammi di cocaina occultati in auto, 41enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Bibbiena impegnati quotidianamente ed in genere nel controllo della circolazione stradale, durante un posto di controllo e specificatamente personale della stazione carabinieri di Badia Prataglia (Ar), nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 20 agosto 2021, anche in occasione di un servizio specifico di controllo per la prevenzione e la repressione di attività illecite riguardanti lo spaccio di sostanza stupefacente, hanno controllato un giovane italiano del 1980, nel corso dell’ispezione l’hanno trovato in possesso di grammi 4 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 5 dosi, abilmente occultata all’interno della vettura nella sua disponibilità.

La cocaina è stata sequestrata e l’uomo rassegnato, ha cercato di giustificare la circostanza in qualche modo, già in altre occasioni era stato trovato in possesso di droga e segnalato alla prefettura di arezzo, stavolta per la quantità e le circostanze è scattato l’arresto e la messa a disposizione dell’a.g. del capoluogo.