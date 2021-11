Viola ripetutamente i domiciliari: arrestato e condotto in carcere

Arezzo – I Carabinieri della Stazione di Arezzo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di carcerazione nei confronti di un cittadino di nazionalità rumena di 32 anni emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

L’uomo, che era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione in Arezzo per il reato di furto aggravato, era stato denunciato più volte dall’Arma locale per violazione alle prescrizioni connesse alla misura cui era sottoposto.

A seguito di accertate violazioni, per ultima una segnalazione di evasione, essendosi allontanato dall’abitazione fuori dall’orario in cui era autorizzato ad uscire, e per ubriachezza accertata nel corso di un controllo domiciliare avvenuto il 10 novembre scorso, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha disposto il ripristino della detenzione in carcere.

I Carabinieri di Arezzo lo hanno pertanto accompagnato presso la Casa Circondariale di Sollicciano – Firenze.