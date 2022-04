Il 24 aprile torna il Carnevale dei figli di Bocco

Firenze – Il centro storico di Castiglion Fibocchi, caratteristico borgo in provincia di Arezzo, si riapre dopo due anni per accogliere le 300 maschere del Carnevale dei figli di Bocco.

Si tratta di un evento che trova le sue radici nel XII secolo ed è tra i più antichi d’Italia, come sottolineato dal vicepresidente del Consiglio regionale di minoranza, e che nella sua versione moderna compie, nel 2022, 25 anni. Il vicepresidente ha spiegato che si tratta di una manifestazione di fondamentale importanza per il borgo aretino, visto che coinvolge direttamente 300 persone sul totale di poco più di 2mila abitanti. È un modo di fare comunità, ha sottolineato, che va valorizzato perché rappresenta un modello sociale positivo.

La manifestazione è divisa in tre appuntamenti. Si comincia il 24 aprile con un calendario ricco di eventi per tutta la giornata, che sarà aperta dalla mostra fotografica itinerante ’25 anni insieme ai Figli di Bocco’ e vedrà tra i protagonisti il gruppo dei musici della Giostra del Saracino. Ma non mancheranno spettacoli circensi, acrobati, clown, giocolieri e maghi.

Gli altri appuntamenti il 30 aprile e il primo maggio, quando a chiudere la manifestazione saranno gli sbandieratori della città di Arezzo e lo spettacolo del ‘Corteo reale’. Tra le tante tradizioni anche la distribuzione gratuita di pasta per i partecipanti all’evento.

Un Carnevale storico particolarmente apprezzato dal presidente del Consiglio regionale che ha sottolineato come sia un segnale di ripartenza, dopo due anni di stop forzato, per un’iniziativa che parte dal basso e che esprime la voglia di stare insieme di una comunità e che, pian piano, si è trasformata in qualcosa di più grande, unico e inimitabile con la suggestione delle maschere in ogni angolo del suggestivo borgo. Una storia, ha sottolineato, le cui caratteristiche di fondo si trovano in tante iniziative che si svolgono in tanti angoli della Toscana.

A rappresentare la comunità di Castiglion Fibocchi una delegazione guidata dal sindaco e dal presidente dell’Associazione Carnevale di Castiglion Fibocchi Roberto Bruschi.