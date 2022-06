38ª Lancia d’Oro: venerdì 1 luglio Te Deum e Cenotto della Vittoria a Santo Spirito

Dopo la vittoria di sabato 18 giugno in Piazza Grande, il Quartiere di Porta Santo Spirito è lieto di comunicare che il 1 luglio 2022 sarà celebrato il Te Deum di ringraziamento ed a seguire verrà organizzato un canotto della vittoria.

Dopo la splendida serata di sabato 25 giugno, che ha visto le Scuderie Gialloblu Edo Gori ospitare la prima cena in onore della Lancia d’Oro appena conquistata, il Quartiere di Porta Santo Spirito prosegue i festeggiamenti per la vittoria.

Venerdì 1 luglio, alle ore 19.15 sarà celebrato in Cattedrale il consueto Te Deum di ringraziamento per offrire al Patrono San Donato la Lancia d’Oro dedicata all’Istituto Thevenin. Proprio in ragione di questa dedica, al termine della celebrazione in Cattedrale, il Quartiere percorrerà Via Sassoverde per omaggiare l’Istituto cui è dedicata la Lancia d’Oro vinta dal Quartiere gialloblu.

Al rientro ai Bastioni della rappresentanza gialloblu, per continuare a festeggiare in attesa della Cena della Vittoria, sarà organizzato un “Cenotto” presso i giardini del Porcinai, per cui sarà necessario prenotarsi al numero 331 7768309 Giulio. Il menù del “Cenotto” prevede antipasto misto, arista e carpaccio, acqua e vino.