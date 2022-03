6° Concorso Nazionale organizzato da Vox Cordis

Arezzo, venerdì 25 marzo 2022, ancora la musica corale protagonista ad Arezzo grazie all’impegno dell’Associazione Insieme Vocale Vox Cordis che in partenariato con l’Associazione Corale UT, e con il contributo di Associazione Cori della Toscana e TESI, in collaborazione con il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e il progetto nazionale “Voci d’Italia” organizza dal 25 al 27 marzo la Sesta edizione del Concorso nazionale per Direttori di Coro “Le Mani in Suono”.

L’iniziativa, a cadenza biennale, è la più importante manifestazione italiana in ambito di direzione corale ed una delle più importanti in Europa. L’edizione 2022 è ancora più prestigiosa perché la Giuria che valuterà i direttori ammessi alla fase finale è composta da alcuni tra i più importanti direttori europei, chiamati ad Arezzo dal M° Lorenzo Donati. Il presidente della Giuria il M° Peter Broadbent (Gran Bretagna) e gli altri componenti: Burak Onur Erdem (Turchia), Gary Graden (Svezia/USA), Ragnar Rasmussen (Norvegia), Bernie Sherlock (Irlanda) valuteranno 14 giovani direttori arrivati da tutta Italia per dirigere il coro Vox Cordis e l’ensemble UT durante le 5 prove finali del concorso.

“Sono molto felice di riportare questi grandi nomi qui ad Arezzo dopo un periodo di pandemia che così ha segnato il mondo culturale e artistico europeo. Sono colleghi di grande prestigio che renderanno straordinario questo evento, ma sono anche grandi amici con cui condivido l’esperienza della musica corale in giro per il mondo da molti anni” dichiara il M° Lorenzo Donati, anima di questo concorso e di molte iniziative culturali ad Arezzo.

Il Concorso terminerà con un concerto finale aperto al pubblico nella Chiesa di San Bernardo, domenica 27 marzo alle ore 17.30. Chi arriverà in finale potrà affrontare una delle opere più importanti della storia della musica corale la grande Messa per Doppio Coro di Frank Martin. Al concerto si potrà accedere liberamente, mostrando il greenpass rafforzato.

Da notare che questo concorso sarà molto utile anche per le giovani generazioni di direttori di coro, infatti, grazie alla collaborazione con l’Accademia Corale Italiana e il M° Mateja Cernic saranno presenti circa 25 studenti di direzione che seguiranno tutte le fasi del concorso e potranno incontrare la giuria internazionale.

ELENCO DIRETTORI IN GARA

Sara De Cristofaro (Trentino Alto Adige)

Marta Dziubinska (Piemonte)

Andrea Durante (Lazio)

Federico Forti (Friuli Venezia Giulia)

Antonio Alessandro Fortunato (Puglia)

Marta Guassardo (Piemonte)

Gisela Carolina Iuretig (Trentino Alto Adige)

Stefano Klamert (Friuli Venezia Giulia)

Daria Mishurina (Calabria)

Giuseppe Montesano (Piemonte)

Serena Peroni (Veneto)

Riccardo Schioppa (Lazio)

Tobia Simone Tuveri (Sardegna)

Caroline Voyat (Valle d’Aosta)

Michele Weiss (Trentino Alto Adige)