Presentazione del libro “Lobby & Logge”: Alessandro Sallusti intervista Luca Palamara

“Abbiano come scopo quello di rispondere al nostro dovere di amministratori locali e avvicinare i cittadini elettori e quanti impegnati come noi nelle istituzioni, al compito primario di un’informazione diretta, che possa aiutare a riflettere e a darsi risposte sul panorama politico nazionale. Per questo motivo promuoviamo la presentazione del libro ‘Lobby & Logge’, edito da Rizzoli, onorati della presenza degli autori: Alessandro Sallusti, direttore di Libero, in viste di intervistatore e Luca Palamara, ex magistrato del Csm. Potremmo definirlo uno squarcio sulle cupole occulte che controllano il sistema e divorano l’Italia”.

Commentano così i consiglieri comunali Roberto Bardelli, ad Arezzo con il Gruppo Misto, e Marco Morbidelli, a Castelfranco Piandiscò con una Lista Civica, l’appuntamento previsto per venerdì 1 aprile alle 21 all’auditorium Aldo Ducci. Ingresso da via Cesalpino, a due passi da palazzo comunale.

“Fin dall’epoca in cui eravamo consiglieri provinciali – proseguono Bardelli e Morbidelli – abbiamo condiviso varie iniziative culturali e di carattere sociale. Questa ci sembra davvero imperdibile”.

Consigliata la prenotazione alla mail [email protected] lasciando i propri riferimenti. Sarà garantito l’accesso secondo le modalità previste dalle vigenti normative e fino alla disponibilità dei posti.