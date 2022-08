70° Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo: la Svezia sul podio

Grande successo per il 70° Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzoche ha visto in questa edizione un tripudio di partecipazione artistica, pubblico e seguito mediatico. Nella splendida cornice della Chiesa di San Domenico è salito sul podio aggiudicandosi il Gran Premio Città di Arezzo il coro svedese En Kör, riconoscimento che vale la partecipazione al Gran Premio Europeo di Canto Corale.

A seguire gli altri premi:

Per la categoria 1 – Programma obbligatorio :

1a Chamber Choir Sophia (Ucraina)

1b En Kör (Svezia)

1c Coro femminile giovanile With us (Italia)

1d Childrens Choir of Musamari Choral School – Tallin – Estonia

Per la categoria 2 – Programma di musica sacra

1- En Kör (Svezia)

2- Ex aequo – With us (italia)/ Aurum (Spagna)

3- Effetti sonori (Italia)

Per la categoria 3 – Programma di musica profana

1 – En Kör (Svezia)

2- Ex aequo – With us (Italia) / Chamber Choir Sophia (Ucraina )

3 – Aurum (Spagna)

Per la categoria 4 – Programma rinascimentale ( 1450- 1630)

1 – Chamber Choir Sophia (Ucraina)

2- With us (Italia)

4- Non assegnato

Categoria b – Festival Internazionale di Canto Popolare

Aurum (Spagna)