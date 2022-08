Sansepolcro: il saluto del sindaco Innocenti prima del Palio

Nell’attesa di riappropriarsi in prima persona delle sue prerogative di sindaco con la costante presenza a Palazzo delle Laudi, secondo i tempi fissati dal periodo di convalescenza a seguito dell’operazione chirurgica sostenuta il mese scorso, Fabrizio Innocenti ci tiene particolarmente a salutare la comunità alla vigilia della manifestazione più attesa dell’anno, le Feste del Palio.

“Siamo in prossimità di un autentico evento” dice il primo cittadino “che profuma di storia e che per il Borgo assume un grande significato. Ci riappropriamo finalmente delle nostre tradizioni più antiche dopo aver convissuto con un periodo difficile e segnato dalla pandemia. So che il Borgo è pronto a vivere come si conviene questo appuntamento prestigioso. Perché tutti hanno lavorato al meglio, in primis le associazioni, quelle protagoniste da sempre e quelle che si sono aggiunte per impreziosire l’intera manifestazione. Colgo anche l’occasione per formulare i migliori auguri alla Società Balestrieri di cui mi sono onorato di far parte per il secolo di vita nella sua attuale struttura, e al Gruppo Sbandieratori che spegne le 70 candeline della propria meritoria attività.

Sono entrambe l’orgoglio della nostra comunità, entità che danno prestigio e che tramandano con passione i nostri valori in Italia e nel Mondo. Un affettuoso saluto a tutti i concittadini che si apprestano a vivere intensamente la loro festa principale. E un caloroso benvenuto ai tanti turisti e visitatori che come di consueto rimarranno affascinati dalla riscoperta di atmosfere che fanno rivivere il Rinascimento. Io, per quanto possibile, cercherò di essere presente ai vari appuntamenti che compongono un cartellone davvero di livello. Insieme alla nostra gente, per condividere le emozioni e le suggestioni che le Feste del Palio sanno regalare”.