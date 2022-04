767 gruppi per un totale di 2674 musicisti: Arezzo Wave Music Contest segna + 34% rispetto allo scorso anno

Arezzo Wave trampolino per il successo - Ultimi giorni per iscriversi

Arezzo, 22 aprile 2022 — 767 gruppi per un totale di 2674 musicisti, già il 34% in più dello scorso anno: è l’Arezzo Wave Music Contest, concorso tra i più longevi e partecipati di Italia, che giunge quest’anno alla sua 35/a edizione, e che riparte con selezioni live in tutta Italia, grazie ad una ampia rete di partner regionali.

C’è ancora tempo fino a lunedi 25 aprile per iscriversi gratuitamente sul sito www.arezzowave.com. A cura di Fondazione Arezzo Wave Italia, il contest è un trampolino per il successo, e ha scoperto numerosi talenti, dagli Afterhours, ai Mau Mau, fino a Quintorigo, Almamegretta, JoyCut, Sonars, Ritmo Tribale, Marlene Kuntz, Zen Circus, Amari, I Ministri, Pan del Diavolo, Waines, Fast Animals & Slow Kids, Piqued Jacks, La Rappresentante di Lista e molti altri.

“È un record di iscritti, ne siamo molto felici!”, esclama il patron Mauro Valenti. Che è a Parigi dove oggi per “Arezzo Wave in Paris” nei saloni del prestigioso Hotel Galliffet, sede dell’Istituto Italiano di Cultura, si esibisce Nada Malanima, una delle artiste più quotate, da teen star del pop a raffinata interprete di canzoni d’autore, originale e coraggiosa. Accompagnata da Andrea Mucciarell, talentuoso chitarrista della scuola jazz/blues senese. I prossimi appuntamenti saranno con Casa del Vento (19/05) e Frida Magoni Bollani (21/06,). Quest’ultima terrà anche una prima data a Londra, presso l’Istituto Italiano di Cultura della città (20/06).

Compilando il form di iscrizione ad Arezzo Wave Contest 2022, sarà possibile accedere al concorso rivolto a band e artisti di qualsiasi genere musicale, con almeno la metà dei componenti di nazionalità italiana. Ogni gruppo o artista può iscriversi gratuitamente ad una o più delle seguenti categorie, mandando due brani originali, oltre a bio, foto e link a canali social e sito del progetto musicale: Arezzo Wave Band, lo storico contest live aperto a tutti, all’Arezzo Wave Music School – solo se nel gruppo è presente almeno 1 componente iscritto ad una scuola superiore italiana e tutti gli altri componenti sono under 35 – ed all’Arezzo Wave Ius Soli – Per Arezzo Wave – solo se nel gruppo è presente almeno un componente di seconda generazione, nato o cresciuto in Italia da genitori stranieri.

Una delle novità è l’istituzione della nuova categoria “Pepperland” per celebrare i Beatles, a 60 anni dal loro debutto discografico, avvenuto nel 1962 con il singolo “Love Me Do”. “Pepperland” segue il progetto Dante Rock del 2021 volto a celebrare momenti e personaggi storici unici e nasce per stimolare la creatività dei giovani artisti; in palio per i primi tre classificati due rarissime litografie originali di John Lennon e due poster “Expressions”, realizzati per la Apple Corps, che ritraggono le copertine di tutti i dischi della storica band usciti in Italia. Al termine del contest, sarà realizzata una compilation in vinile comprendente i brani dei finalisti e degli artisti amanti dei “Fab Four”, esecutori di loro brani. L’iniziativa è in collaborazione con l’associazione dei Beatlesiani d’Italia di Rolando Giambelli. L’immagine della copertina è stata realizzata anche per questa edizione da Luca Ralli, tra i più grandi disegnatori e illustratori italiani.

I vincitori della finale nazionale, oltre al premio Nuovo IMAIE di 10.000 euro, insieme alle migliori band del concorso, parteciperanno alla 5/a edizione di SudWave che si terrà dal 2 al 5 novembre 2022 ad Arezzo e avranno l’opportunità di esibirsi su palcoscenici in Italia e internazionali, come ad esempio quest’anno hanno fatto i Piqued Jacks a Los Angeles a Musexpo, vincitori AW 2016 e Anna Bassy ( vincitrice aw 2021) a Arezzowave in Paris.

In palio anche il Premio Rockit, che assicura a 10 finalisti del contest una sottoscrizione annuale a Rockit PRO. Il servizio di Rockit è stato pensato appositamente per ci musicisti ed offre interessanti opportunità di promozione della propria musica e di confronto con professionisti del settore (https://www.rockit.it/w/rockitpro.php).

Per rimanere aggiornati www.arezzowave.com

Le attività di Fondazione Arezzo Wave Italia sono in collaborazione e con il sostegno di Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido D’Arezzo, Provincia di Arezzo, Fondazione Arezzo Intour, Nuovo IMAIE.