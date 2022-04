Cortona, aperte le iscrizioni agli asili nido comunali

È stato pubblicato il bando per l’iscrizione dei bambini agli asili nido comunali di Cortona, Camucia e Terontola. Sul sito internet istituzionale è presente l’avviso con il collegamento alla procedura. Fino al 15 maggio è aperta la possibilità per iscrivere i propri figli ad uno dei tre nidi comunali.

Per l’asilo «Il Castello» di Camucia sono disponibili 52 posti di cui 25 per i rinnovi e 27 per le nuove iscrizioni. Sono 14 i posti disponibili nella sezione piccoli (per i nati dal 1.9.2021 al 15.5.2022 di cui 7 a tempo lungo/prolungato e 7 a tempo breve/corto. Per la sezioni medi (nati dal 1.1.2021 al 31.8.2021) ci sono 10 posti di cui 5 a tempo lungo/prolungato e 5 a tempo breve/corto. Per la sezioni Grandi (nati dal 1.1.2020 al 31.12.2020) ci sono 3 posti a tempo breve/corto.

Per il nido d’infanzia «Raggio di sole» di Cortona sono 21 i posti disponibili di cui 10 rinnovi e 11 nuove iscrizioni. Nella sezione Mista (nati dal 1.1.2020 all’ 15.5.2022) ci sono 11 posti di cui n. 1 a tempo lungo/prolungato e 10 a tempo breve/corto.

All’asilo «Aquilone» di Terontola sono disponibili 14 posti per bambini 12/36 mesi di cui 8 per rinnovi e 6 per nuove iscrizioni. La sezione Mista dispone di 6 posti per i nati dal 01/01/2020 al 31/8/2021 di cui n. 2 a tempo lungo/prolungato e 4 a tempo breve/corto.

Si ricorda che per tempo breve si intende la fascia oraria dalle 9,30 alle 13,30 con pasto, per tempo corto la fascia oraria fra le 7,30 e le 13,30 con pasto (con possibilità di fruizione pomeridiana dalle 13 alle 18,30 e sempre compatibilmente all’organizzazione del gruppo sezione di appartenenza può essere alternato con il tempo corto antimeridiano su base giornaliera, settimanale e mensile). Con tempo lungo si intende la fascia oraria fra le 7,30 e le 16 con pasto e sonno, mentre con il tempo prolungato si intendono tre possibili articolazioni di 10 ore, dalle 7,30 alle 17,30, dalle 8 alle 18 e dalle 8,30 alle 18,30, sempre con pasto e sonno. I tempi lungo e corto possono essere attivati solo in presenza di un numero minimo di richieste pari a sette.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line, accedendo al portale E.Civis Comune di Cortona dal link https://cortona.ecivis.it/ECivisWEB/

L’accesso al portale si effettua mediante credenziali SPID o CIE.