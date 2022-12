A Berlino esplode un enorme acquario da 1500 pesci tropicali

ROMA – In un hotel nel centro di Berlino, la capitale della Germania, almeno due persone sono rimaste ferite a causa dell’esplosione del grande acquario Aquadom, 25 metri di altezza, circa un milione di litri d’acqua di capacità e 1500 specie di pesci ospiti. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco della città, rilanciate dal quotidiano Der Spiegel. L’enorme struttura si trovava in un albergo della catena scandinava Radisson del complesso DomAquarée, situato nella centrale Karl-Liebknecht-Strasse e sede anche di uffici, un museo e del Berlin Sea Life Centre, che pure ospita un acquario. Al momento due squadre di polizia e vigili del fuoco da 100 unità ciascuna sono operative sul posto.

Secondo quanto riferito da un portavoce dei pompieri, le ragioni dell’esplosione non sono ancora chiare ma l’acquario potrebbe aver collassato tutto in una volta e non a causa di una crepa, come può succedere in questo tipo di strutture quando sono “difettose”. Non è chiaro se le due persone rimaste ferite siano ospiti dell’albergo o membri del personale. L’emittente radiofonica pubblica Deutsche Welle (Dw) ha reso noto che tutti i 400 ospiti del Radisson sono stati evacuati. Secondo quanto riportato dal centro informazioni sulla viabilità di Berlino Viz Berlin inoltre, l’esplosione dell’acquario ha provocato una enorme fuoriuscita d’acqua in strada e ha reso necessario il cordonamento di Karl-Liebknecht Strasse.

