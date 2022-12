A Castiglion Fiorentino incontro pubblico su Bilancio Partecipato

In previsione dell’approvazione del bilancio relativo all’anno 2023 l’amministrazione comunale desidera confrontarsi con la cittadinanza attraverso un incontro pubblico che si terrà Martedì 20 Dicembre alle ore 17:30 presso la Sala consiliare San Michele del palazzo comunale. Il bilancio partecipato è uno strumento, come il nome stesso suggerisce, per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali, e in particolare alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati dall’amministrazione. Tale incontro sarà uno strumento propedeutico e di supporto alla redazione e predisposizione del bilancio preventivo, e rappresenta inoltre uno strumento di ascolto, relazione e comunicazione, perché permette ai cittadini di presentare le loro necessità ed esporre le problematiche locali, di valutare le spese previste nel bilancio e l’operato dell’ente, di indirizzare le scelte dell’amministrazione sugli interventi pubblici da realizzare o i servizi da implementare o migliorare. “Questa iniziativa aperta a tutta la cittadinanza vuol essere un punto di partenza da ripetersi anche nei prossimi anni per consentire di influenzare le scelte e priorità e quindi decidere attivamente le politiche future; vuol essere anche un esempio pratico di democrazia partecipativa e diretta, e ne diventa uno strumento indispensabile, dato che l’attuabilità di politiche e la fattibilità di interventi sul territorio sono determinati dalla copertura finanziaria e dalla possibilità di effettuare investimenti economici” dichiara il vicensindaco con delega al Bilancio Devis Milighetti. Il bilancio partecipato, detto anche partecipativo, sarà supportato anche da materiale di informazione rivolto alla cittadinanza, riguardanti l’operato dell’ente, gli investimenti fatti e gli interventi previsti. Questo percorso servirà, però, soprattutto per coinvolgere e per raccogliere le idee e i suggerimenti della cittadinanza. Attraverso questo percorso di coinvolgimento l’amministrazione vuol promuovere uno strumento di ascolto delle reali necessità dei cittadini con l’obiettivo di promuovere un’amministrazione più trasparente e dialogante oltre che di migliorare il rapporto diretto con i cittadini, nella speranza di rendere realmente partecipi i cittadini incentivando responsabilizzazione, senso civico e condivisione dei progetti.