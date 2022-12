Venerdì 16 dicembre 2022 dalle ore 14.30 presso il Polo Piagge dell’Università di Pisa si terra l’evento accreditato da COA di Pisa con n. 3 crediti formativi dal titolo “Le conseguenze giuridiche, economiche e sociali della normativa pandemica in Italia“.

Relatori dell’incontro l’avv. Annalisa Carnesecchi, l’avv. Francesca Ceccatelli, il prof. Joseph Tritto, il dr. Bruno Ricci, la dr.ssa Maria Erminia Ferrari e la dr.ssa Jessica Scheggi.

Introduce l’incontro il dr. Ciro Scognamiglio con la moderazione di Alessandro Luzzi.

Un confronto riguardo le conseguenze della normativa emergenziale nei confronti soprattutto di: lesione dei diritti dei lavoratori, danni alle imprese ed attività economiche, danni psicologici agli anziani isolai nelle RSA ed ai minori per le restrizioni relative alla DAD e sport, mancanza di assistenza sanitaria per curare la Covid-19 ed emergere di nuove patologie/malattie a causa sia della mancanza di cure sia dei vaccini anti Covid-19.

Particolare attenzione per i procedimenti giudiziari aventi per oggetto la vaccinazione dei minori.

L’evento è promosso ed organizzato da Constitutio Italia.