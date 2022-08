A Cortona Ferragosto carico di eventi: mostre, spettacoli e il ritorno della Sagra della Bistecca

Teatro, mostre, musica, folklore e il ritorno della Sagra della Bistecca. Ecco gli ingredienti del Ferragosto cortonese che mai come quest’anno si presenta ricco di occasioni di divertimento. A partire dal 12 fino al 15 di agosto è di scena la 61^ edizione della Sagra della Bistecca che propone la specialità gastronomica ai giardini del parterre insieme a eventi di intrattenimento per i più giovani. Venerdì 12 agosto alle ore 17 è prevista l’inaugurazione della manifestazione con l’accensione del grande braciere.

Per gli amanti della musica ci sono due appuntamenti con «Concerti per l’estate» a cura degli Amici della Musica di Cortona. Giovedì 11 agosto alla chiesa di San Domenico una serata dedicata a Marco Laurenzi con Danis Pagani al pianoforte, Lunedì 15 agosto il Quartetto Hubay e Simone «Poca» Matteucci si esibiranno in piazza della Repubblica con «Stairway to strings».

Sabato 13 agosto torna il Festival europeo di Musica e danza popolare della compagnia Il Cilindro, alle ore 21,30 in piazza Signorelli. Di scena saranno il Gruppo folcloristico Tápiómente Dance Ensamble, proveniente dell’Ungheria, l’Associazione folklorica “Città di Matelica” (Marche), il Gruppo folkloristico Ma-trù di Amatrice (Lazio) e la “Compagnia il Cilindro” di Monsigliolo (Cortona). Lo spettacolo si conclude con danze insieme al pubblico.

Proseguono le mostre, a partire dai grandi eventi come Cortona On The Move, mentre a palazzo Ferretti è aperta Guernica, genesi di un capolavoro e al Maec la rassegna dedicata a Pietro da Cortona, «Del Barocco Ingegno». Nella saletta del Teatro Signorelli è visibile la mostra dei dipinti di Aniello Iazzetta.