Acf Arezzo: Deborah Pasquali ha rinnovato il contratto col club

Difensore centrale classe 2002, Pasquali è alla sua seconda stagione consecutiva in maglia amaranto dopo il suo arrivo nell’agosto 2021. Nella scorsa stagione, con la maglia dell’Acf Arezzo, Pasquali ha contribuito alla vittoria del campionato di Serie C. Cresciuta nel settore giovanile dell’Inter, nella stagione 2020/2021 è passata alla Pro Sesto, dove è rimasta per due anni vincendo un campionato di Serie C. Nel suo palmares ci sono anche un campionato Allieve nazionali e un campionato Primavera vinti con la maglia dell’Inter.