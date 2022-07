Il Festival delle Musiche rende omaggio al compositore Fausto Razzi

Lunedì 25 luglio, nella storica cornice del Chiostro di Palazzo di Monte a Monte San Savino, si terrà l’appuntamento inaugurale del Festival Musicale Savinese, nell’ambito del Festival delle Musiche, con l’omaggio ai 90 anni del noto compositore, saggista e interprete Fausto Razzi di quattro giovani pianisti allievi del Maestro Carlo Benedetti. Inizio alle ore 21:15 ad ingresso gratuito. A cura di Officine della Cultura e Comune di Monte San Savino.

Francesco Dell’Oso, Angela Mosconi, Laura Parretti e Irene Petrucci eseguiranno le opere pianistiche composte da Razzi introdotte dallo stesso autore, eccezionalmente presente in sala. Fausto Razzi, nato a Roma nel 1932, ha studiato al conservatorio di S. Cecilia con R. Rossi (pianoforte) e G. Petrassi (composizione) ed ha insegnato nei conservatorî di Cagliari, L’Aquila e Pesaro. Nel 1976 ha fondato il gruppo “Recitar cantando”, specializzato in esecuzioni di musiche rinascimentali e barocche. Ha scritto lavori per orchestra, complessi da camera, quartetto d’archi, per nastro. Molte sue composizioni sono basate su testi letterari.

Il Festival delle Musiche è un progetto di Officine della Cultura, all’interno del Colline Etrusche Festival, in collaborazione con A.S. Monte Servizi, Accademia d’Arti Antiche Resonars, Associazione Ritmi, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cesvot. Con il sostegno di Regione Toscana e l’adesione dei Comuni di Monte San Savino, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana. Direzione artistica Alessandro Perpich, Massimiliano Dragoni e Luca Roccia Baldini.

Info Festival presso Officine della Cultura 0575 27961 – 338 8431111 – [email protected]. Con il contributo di Coingas SpA e Unicoop Firenze. Sito internet e programma completo: www.festivaldellemusiche.it.