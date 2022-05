Acf Arezzo – Independiente Ivrea 3-0

Questo pomeriggio l’ACF Arezzo si misura in campo con l’Independiente Ivrea. Si gioca alle 15:30 allo Stadio comunale “Città di Arezzo” per la ventottesima giornata di campionato.

Primo tempo

1′: Montecucco tenta la rete in rovesciata, ma Valgimigli ci mette una pezza alzando il pallone sopra la traversa.

6′: Tuteri prova il traversone basso per Ceccarelli, che però non arriva in tempo.

8′: Paganini va al tiro-cross, Mognol respinge la sfera.

15′: Verdi serve raso terra Ceccarelli, tuttavia l’azione di risolve in un nulla di fatto.

18′: Vicchiarello in verticale per Gnisci, la numero 17 amaranto arriva sulla palla ma non riesce a inquadrare bene lo specchio.

20′: il pallone giusto finisce tra i piedi di Ceccarelli, che con un tocco preciso lo infila alle spalle di Mognol e trafigge l’estremo difensore della squadra ospite.

28′: sinistro di Gnisci verso la porta delle avversarie, il portiere para.

33′: Zelli va al tiro in direzione dello specchio, Mognol non si fa sorprendere.

47′: dopo i tre minuti di recupero concessi dall’arbitro tramonta la prima metà del confronto sportivo di oggi con la formazione padrona di casa in vantaggio.

Secondo tempo

2′: Baudin sostituisce Monica Dreon.

11′: Orlandi trova la zampata del successo e deposita la sfera in rete, segnando il 2-0 per l’ACF Arezzo.

12′: Ivanova prende il posto in campo di Gnisci.

23′: Lulli sostituisce Ceccarelli, mentre con il suo ingresso di Gennari manda in panchina Ancona.

24′: Paganini blinda a doppia mandata il match presentandosi a tu per tu con Mognol e trovando l’angolino per andare a segno.

24′: altro cambio per l’Ivrea fra Demargherita e Sterrantino.

27′: Mastel prende il posto di Paganini.

32′: Sterrantino va alla conclusione ma trova la pronta parata di Valgimigli.

33′: Lorieri sostituisce Zelli.

35′: Montecucco colpisce il palo della porta amaranto.

36′: Costantino prende il posto di Tuteri.

39′: Bionaz sostituisce Gonnet.

45′: Di Bitonto prende il posto di Montecucco in campo.

TABELLINO

ACF AREZZO: Valgimigli, Tuteri (83′ Costantino), Paganini (74′ Mastel), Orlandi, Ceccarelli (70′ Lulli), Verdi, Gnisci (59′ Ivanova), Zelli (80′ Lorieri), Pasquali, Vicchiarello, Ferretti. A disp. Aliquò, Zijlma, Costantino, Razzolini, Ivanova, Cirri, Mastel, Lulli, Lorieri

Allenatore: Emiliano Testini

INDEPENDIENTE IVREA: Mognol, Sterrantino (71′ Demargherita), Trabucco, Dreon G., Ambrosi, Gonnet (86′ Bionaz), Dreon M. (50′ Baudin), Ancona (70′ Gennari), Montecucco (92′ Di Bitonto), Giachetto, Faudella. A disp. Angela, Noascone, Di Bitonto, Baudin, Demargherita, Gulino, Bionaz, Gennari

Allenatore: Massimo Pairotto

Marcatrici: 20′ Ceccarelli (primo tempo); 11′ Orlandi, 24′ Paganini (secondo tempo)

Ammonite: /

Direttore di gara: Alessandro Colelli

Assistenti: Andrea Finoia, Guido Sarchini