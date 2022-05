Guerrini e Prusak secondi a Cesky Krumlov

La decima edizione del Czech New Energies Rallye si conferma difficile e combattutta e ancora una volta regala soddisfazioni all’unico team italiano in gara. Molte le problematiche affrontate dai concorrenti nelle sedici speciali, spalmate su tre giorni di gara, per un totale di quasi trecento chilometri di prove cronometrate. L’esperienza del valtiberino Guido Guerrini e del polacco Artur Prusak, cinque titoli mondiali in due e rispettivamente sei volte e quattro volte sul podio nella gara ceca, ha sicuramente contribuito ad evitare sbagli e gestire il secondo posto nella classifica della regolarità in sicurezza

permettendosi il lusso di vincere anche due prove speciali. Nell’ultimo giorno di gara, con il podio praticamente definito, Guerrini e Prusak hanno gestito i consumi della Kia e-Niro messa a disposizione da K-Motor di Bolzano permettendo alla casa coreana di centrare il quarto posto nella classifica del risparmio energetico.

Grazie al secondo posto in Repubblica Ceca Kia consolida il primato nella classifica costruttori mentre Guerrini e Prusak salgono dal sesto a terzo posto della classifica costruttori.

“L’esordio in Spagna lo scorso marzo fu difficile, anche per problemi di adattamento con la nuova auto, mentre il lavoro fatto a Cesky Krumlov da tutto il team è stato eccellente e abbiamo dimostrato che la corsa per il mondiale è apertissima e anche noi possiamo avere un ruolo non da semplici comparse. Ringrazio le realtà valtiberine e altoatesine per il sostegno al nostro progetto e spero proprio di regalare altre soddisfazioni a questi pezzi d’Italia che si sostengono”, ha dichiarato Guido Guerrini nella conferenza stampa di fine gara tenutasi nella storica birreria della deliziosa cittadina della Repubblica Ceca.

Prossimo appuntamento per Team Autotest Motorsport nel campionato Fia dedicato alle energie alternative sarà in Portogallo nell’ultimo fine settimana di giugno.