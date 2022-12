ACF Arezzo – Tavagnacco 3-0

ACF AREZZO: Sacchi, Tuteri, D’Alessandro, Soro, Costantino, Pirriatore, Morreale (80’ Paganini), Razzolini, Gnisci (57’ Lorieri), Bassano, Ceccarelli (88’ Zazzera).

A disposizione: Nardi, Fortunati, Pasquali, Lulli, Tidona, Santini.

Allenatore: Emiliano Testini

TAVAGNACCO: Girardi, Iacuzzi, Diaz Ferrer (46’ Andreoli), Gregoriou, Demaio, Maroni, Magni (46’ Rosolen), Licco (46’ Nuzzi), De Matteis, Albertini (56’ Dimaggio), Castro Garcia.

A disposizione: Marchetti, Donda, Fischer, Morleo, Dieude, Dimaggio.

Allenatore: Alessandro Recenti

RETI: 22’ Ceccarelli, 34’ Bassano, 65’ Ceccarelli

ARBITRO: Edoardo Panici (Aprilia)

1° assistente: Angelo Spoletini (Rieti)

2° assistente: Andrea Gentilezza (Civitavecchia)

Recupero: 1’ + 3’. Angoli: 7-1

Primo tempo

17’ – Occasione per l’ACF: bella azione partita da Razzolini, poi Morreale che allarga a destra per Gnisci, cross al centro e respinta corta del portiere. Arriva Bassano ma la sua conclusione sotto porta viene deviata in corner da un difensore

22’ – GOL ACF AREZZO: ha segnato Martina Ceccarelli con un sinistro potente sotto la traversa. Lancio in profondità che Gnisci spizzica di testa per Ceccarelli, che vince il dribbling con la diretta avversaria e da distanza ravvicinata non sbaglia

34’ – GOL ACF AREZZO: lancio in profondità di Morreale per Bassano che parte sul filo del fuorigioco e con un pallonetto di sinistro batte Girardi. 2-0

40’ – Bassano pericolosa sulla sinistra, ci prova con un tiro da distanza ravvicinata, Girardi respinge

42’ – Traversa colpita da Tuteri! Il suo destro dalla distanza sugli sviluppi di un corner si stampa sul legno

45’ – Concesso 1’ di recupero

Secondo tempo

46’ – Triplo cambio per il Tavagnacco: escono Diaz Ferrer, Magni e Licco, entrano Andreoli, Rosolen e Nuzzi

56’ – Cambio Tavagnacco: esce Albertini, entra Dimaggio

57’ – Cambio Acf Arezzo: esce Gnisci, entra Lorieri

58’ – Occasione per l’ACF: Lorieri approfitta di un disimpegno sbagliato della difesa del Tavagnacco e con un sinistro dal limite sfiora il palo alla sinistra di Girardi

64’ – Tiro dalla distanza di De Matteis poco sopra la traversa

65’ – GOL ACF AREZZO: ancora Ceccarelli approfitta di un’indecisione difensiva da parte di Girardi che si fa strappare il pallone e Ceccarelli non può far altro che appoggiare la palla in rete

71’ – ACF vicinissima al quarto gol: Ceccarelli serve bene Bassano che s’invola verso la porta e da due passi si fa ipnotizzare da Girardi che riesce a deviare in corner

80’ – Cambio Acf Arezzo: esce Morreale, entra Paganini

87’ – Calcio di rigore per l’ACF Arezzo per un fallo su Lorieri in area

88’ – Cambio ACF Arezzo: esce Ceccarelli, entra Zazzera

89’ – Dagli undici metri va Zazzera che spara fuori

90’ – Concessi 3’ di recupero