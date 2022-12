Cibo per i gatti delle colonie feline: la consegna al canile municipale

“Questa amministrazione continua a caratterizzare il suo mandato per il forte impegno per i diritti dei nostri amici a quattro zampe. In quest’ottica, proseguiamo nella stretta collaborazione con Enpa, il soggetto gestore del canile comunale, per un’azione a supporto delle colonie feline, per rilevarne fabbisogni, lo stato di salute e le necessità igienico-sanitarie degli ospiti e per distribuire ai gatti alimenti nel periodo invernale”.

Così l’assessore Giovanna Carlettini commenta l’iniziativa, la quinta di questo tipo dal suo insediamento, che vede coinvolta la struttura dove le custodi delle colonie feline possono ritirare il cibo secco e umido, in quantità proporzionale al numero totale dei gatti censiti, che sarà di aiuto per la corretta alimentazione di questi animali in corrispondenza dei mesi più freddi.

“Un regalo di natale – prosegue l’assessore – disponibile, per le custodi delle colonie censite, anche nei prossimi giorni. Parliamo di una quantità corrispondente a 40 quintali. Condizioni di salute adeguate e lotta contro maltrattamenti e abbandoni grazie al nucleo operativo della polizia municipale: sono questi i cardini della battaglia a favore del benessere degli animali”.